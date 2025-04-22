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李家超訪浙江｜李家超：杭州近年創科發展速度驚人　將趁機多了解「杭州六小龍」發展

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2025/04/22 15:16

最後更新： 33 分鐘前

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李家超抵達浙江杭州。（李家超Facebook圖片）

特首李家超率港府代表團下午抵達浙江杭州，展開為期四天的浙江省訪問行程。李家超說，此行將趁機多了解「杭州六小龍」的發展及其成就。

兩地政府將簽合作協議 涵蓋科創、住房、青年發展等

李家超在社交平台說，今次浙江之行的重點是出席在杭州舉行的「浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議」。特區政府將與浙江省政府簽署涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作、青年發展方面的合作協議。

此外，李家超亦將前往寧波出席投資香港推介大會，推廣香港優勢，推動兩地不同界別合作。

李家超前年亦曾赴杭州出席亞運會開幕式，他說，這座如詩如畫的歷史名城，除了享有豐富自然風光和人文風情，近年創科發展速度驚人。

這次來杭州，我將趁機多了解「杭州六小龍」的發展及其成就。期待這趟旅程深化浙港聯繫和交流，為兩地經濟、創科、民生等發展注入新動力。

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