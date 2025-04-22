五一宣言｜勞工界提10項勞工政策建議　促嚴控輸入外勞及人才計劃

下周四是五一勞工節，本港三個主要勞工團體聯同多個公務員工會連續第三年發表勞工界聯合「五‧一」宣言，提出10項勞工政策建議。

五一不遊行 黃國：反映訴求時有得到積極回應

被問到不復辦五一遊行，是否有警方建議或其他考慮。工聯會理事長黃國表示，近幾年五一前，勞工界都會就最低工資等議題發表意見，過程中得到有關部門積極回應，希望未來能透過更多良性互動解決打工仔關心的問題，「這也是我們努力爭取的處理方案。」

聯合宣言建議包括：嚴格把控和監督輸入外勞及人才計劃，對失業情況嚴重、工資收入受壓的行業和工種，凍結並逐步削減輸入外勞名額。重新檢視「補充勞工優化計劃」解凍的26個前線基層工種，設立配額上限。又建議，完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，發掘和釋放潛在龐大勞動力。

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，現時所有輸入外勞計劃合共已有近8萬名外勞來港，強調現時經濟環境大有不同，建造業工程量大幅減少，飲食業合共亦輸入超過2萬名外勞，但同時業界指市民北上消費導致生意下跌，質疑是否仍有需要這麼多外勞人手。

倡全體公務員享五天工作周

勞工界並建議制定長遠的公務員政策，從更好地吸引、激勵及挽留公務員人才隊伍作考慮，進行公務員（文職人員）職系架構檢討，改善新制公務員福利待遇。給予全體公務員享有五天工作周，檢視及靈活安排請假制度。

另促政府帶頭檢討外判制度，對有實際需要的崗位改為長期聘用，支付合理工資，節省財政開支。

參與聯署的工會團體包括：工聯會、勞聯、港九工團聯合總會、香港高級公務員協會、香港政府華員會、政府人員協會、公務員總工會、公務員工會聯合會及政府公務人員聯會。

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