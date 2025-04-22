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天后女兒｜18歲李嫣抽煙照流出惹熱議　王菲採放養式教育：你可不乖但不能學壞

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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王菲細女李嫣的「抽煙照」於網上瘋傳。

【王菲 / 李嫣 / 星二代 / 李亞鵬】天后王菲與前夫李亞鵬育有的女兒李嫣，下月即將滿19歲，目前正在英國倫敦留學。近日，網上瘋傳李嫣疑似抽煙的照片，引起網民熱議。 

從背景所見，該張黑白照似乎是在外地拍攝，照片中身穿深色上衣束馬尾的李嫣，手上拿著香煙，有網民留言表示：「時間過得真快，李嫣已到了可以抽煙的年紀。」也有人推測她純粹拿著香煙拍照，並未真正吸食。

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王菲女兒丨被批太早熟

該照片不僅登上微博熱搜，還引發熱烈討論。一些網民認為她已是成年人，擁有選擇生活方式的自由，認為抽煙並非甚麼大不了的事；但也有網民覺得她過於早熟，擔心吸煙會影響星二代的形象。

已大個女的李嫣遺傳了媽媽王菲的高冷個性，而眼神則酷似爸爸李亞鵬。去年6月，網上流傳她與同學聚會的照片，當時她身穿皮草外套，更化了近年流行的「曬傷妝」，風格與過去有所不同。

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王菲女兒丨放牧式教養女兒

李嫣出生前已被診斷患有唇顎裂，但王菲依然選擇生下她，並成立「嫣然天使基金」幫助同樣患有唇顎裂的兒童，李嫣從小經歷多次手術，現在已擁有美麗的容貌。

現年55歲的王菲曾歷兩段婚姻，經歷離婚的她未有忽略兩女兒的教養，不過王菲的育兒別樹一格，她曾為大女竇靖童寫了一首歌，當中歌詞提及「你可以不乖，但不能學壞」，足見阿菲給予女兒們自由發展。

王菲曾歷兩段婚姻，分別跟前夫竇唯以及李亞鵬育有女兒。（取自微博）

王菲女兒丨逾百萬供讀瑞士貴族名校

另外，王菲為栽培細女李嫣不惜工本，早年安排李嫣到博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil）留學，根據學校網頁最新資料顯示，2023至2024年單單是學費連寄宿費每年已高達12.6萬瑞士法郎（近108萬港元）。

該校學生可謂非常幸福，因學校位於阿爾卑斯山，擁有豪華校舍、寬敞宿舍以及新穎設施一應俱全，包括多個室內外運動場、健身室、泳池、攀石場、圖書館、Band房及可飽覽阿爾卑斯山美景的特大平台等。

此外，去年9月有網民於北京機場巧遇王菲母女，原帖文透露李嫣獲倫敦大學學院（University College London）取錄，王菲親陪愛女往英國開學，有指喜愛繪畫的李嫣入讀藝術學系，但亦有傳李嫣是入讀倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London），該校以藝術與設計類學科最為出色，知名校友包括藝術家Damien Hirst、Antony Gormley、導演Steve McQueen以及服裝設計師Vivienne Westwood等。

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