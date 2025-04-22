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高官動態︱6高官趁復活節休假　本周7位司局長外訪林定國將署任行政長官

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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多位司局長休假或外訪。（資料圖片）

復活節假期，除了學生、打工仔有假放，司局長亦會趁機休假，剛過去的復活節，便有6位司局長放假，假期最長的是剛完成財政預算案系列工作不久的財爺陳茂波，4月18日起開始休假10日，下周一（28日）復工。另有三位局長休6日，大部分都在23日或之前回任。

而在本周，有7位司局長會先後隨特首李家超訪浙江杭州。包括政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸。陳國基23號離港，翌日返港，由於財爺休假，律政司司長林定國屆時將署理行政長官職務。

陳茂波休假 黃偉綸外訪 許正宇署任財爺

黃偉綸在陳茂波休假期間，原要兼任財政司司長，在其隨團外訪期間，財庫局局長許正宇則會兼任財政司司長。

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根據政府公告，在復活節休假的司局長除了陳茂波，還有醫務衞生局局長盧寵茂（4月17至22日）、保安局局長鄧炳強（4月18至21日）、林定國（4月18至21日）、勞福局局長孫玉菡（4月18日至23日）、許正宇（4月18至23日）。

陪同李家超訪浙江的還有：政制局局長曾國衞、商經局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創科及工業局長孫東、民青局局長麥美娟。

今次訪浙江，港府將和浙江省簽合作協議，涵蓋科創、住房安居、經貿合作、青年發展。李家超說，帶領有關的司局長出席會議，是確保能充分發揮在各領域的合作。

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