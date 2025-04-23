機場離境稅議員爭取調低加幅有轉機？　消息：港府企硬無意減

財赤下要開源節流，港府其中一招是向飛機客「開刀」，調高離境稅，由120元加至200元。立法會早前的反對聲音及當局的態度，讓外界以為有彎轉，但最新消息指，政府綜合考慮後，無意就加幅讓步，涉多項考慮。

據知，財庫局很快就會正式向立法會提交理據。消息向本欄透露，政府考慮多項因素後，決定維持80元的加幅，認為是合理和可負擔的水平，亦無意分階段調整或按航程、客艙級別差別徵稅，希望「一步到位」，否則亦影響收入。但就有其他若干措施，吸引旅客經香港轉機。

加幅與通脹相若 徵機場建設費客運量未跌

政府主要理據是︰

（1）此為解決財赤和增加政府收入的措施之一，上次調整已是2003年，過去22年，累計通脹約為64%，今次加幅相若； （2）加幅對飛機客的整體出行開支（六、七千元）影響十分輕微，不足1.5%，相信不會因此影響旅客訪港意慾； （3）留意到機管局2016年徵收機場建設費後，其後兩年的客運量不跌反升。相信旅客選擇機場時，除了考慮價格，亦會考慮航空網絡、班次、配套和設施等。

據知，當局有與機管局和主要航空公司保持溝通，並已從善如流，延長轉乘客豁免的時限至48小時內，有關安排較鄰近地區寬鬆，認為有助吸引轉機客在港過夜。政府未來亦會在機場附近，發展高端商業、藝術、旅遊和悠閒活動，加大旅客來港過夜和轉機的吸引力。

豁免擴大至陸路轉機客 需再商討

至於有議員建議，將豁免擴大至經陸路和海路口岸抵港的轉機客，消息指，當局亦未落閘，會和有關部門再商討，但暫無意在現階段擴大。經民聯陸瀚民則稱，會繼續探討可行性。

本月初，港府向立法會相關法案委員會，簡介條例草案時，會上發言的12位議員，多關注機場離境稅加幅達66%，理據為何？並嘗試提出不同建議，例如分階段調整、按航程長短或客艙等級差別徵稅等。與此同時，數位有政黨背景的議員發言時亦表示，理解調升飛機乘客離境稅，對改善政府財政的重要性，認為是無奈之舉。

財庫局：向評級機構展現能力和決心處理財政問題

財務局常秘（庫務）黎志華嘗試解釋提出數個理據，包括面對數年的財赤，需讓國際評級機構明白，港府有能力和決心處理財政問題，坦言過程中有「陣痛」，又說，若採用其他方法加稅的話，便會100%落在香港市民身上，但加飛機客離境稅，部分國際旅客也會貢獻財政。

議員認為是無奈之舉 民建聯傾向支持

雖然立法會不乏質疑聲音，但聽聞支持者亦不少，有議員認同，這是非常時期的無奈之舉，坦言不能一邊叫政府開源節流，一邊又要求豁免或撤回。消息指，建制最大黨民建聯早前曾討論此措施，當時的結論是傾向支持，認為最重要是勿影響轉機客，而此項關注當局已作出調整，因此，暫未有人提出需要重新討論。

至於佔18席的「G19」，雖然旅遊界議員姚柏良反對，但該板塊一向不會捆綁投票，料反對票亦有限；經民聯會再討論，主要關心如何吸引更多轉乘客；工聯會則同意能者多付。

有關調整勢在必行，今年10月1日起，乘飛機外遊者要再貢獻多些。

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