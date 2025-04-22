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親子好去處｜港隊代表現身黃埔挑戰賽 黃鎮廷杜凱琹與小朋友乒乓較勁

親子好去處

撰文： 莫菲

發布時間： 2 小時前

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《黃埔乓FUN挑戰賽》比賽反應非常熱烈，逾500位入圍選手一連四日於黃埔天地進行激烈對決

黃埔天地於復活節期間舉辦「黃埔乓FUN挑戰賽」，為6至12歲小朋友提供實戰機會。昨日（4月21日）「冠軍爭奪戰」更邀請了中國香港隊代表黃鎮廷及杜凱琹出席，二人與小朋友進行友誼賽並頒發獎項，冠軍小朋友能在本港乒壇巨擘手上接過寶座，很有傳承的意義！

黃鎮廷（阿廷）及杜凱琹（阿杜）都大讚小朋友的表現。阿廷說，這次活動對發掘新一代運動員具有重要意義，「他們打得很好，剛才友誼賽我都吃了幾個發球！」他謙稱自己小時候都沒有該日參加者的高水平，「看到小朋友對乒乓球的熱愛，並得到家長的支持，我感到很開心，相信他們再過10年，定能成為本地乒乓球壇的後起之秀。」

中國香港隊代表黃鎮廷及杜凱琹參加「黃埔乓FUN挑戰賽 - 冠軍爭奪戰」，與小朋友同場較勁。

他表示，要走乒乓球運動員的路並不容易，希望小朋友能不怕辛苦，喜歡就堅持，繼續突破自己！

在2010年成為香港青少年代表隊成員的阿杜都很滿意小朋友的表現，「看見很多家長來支持，都讓我想起自己的小時候，父母帶我去參加區賽或商場比賽等，百般滋味在心頭。」說到同場較勁，她認為大人與小朋友的力度始終有差距，但孩子們都很有潛質，看到他們真心投入，並且認真比賽，都很替他們開心，「希望他們都能保持這份熱誠，將來可以代表香港出賽。」

黃鎮廷及杜凱琹都大讚參賽小朋友很有潛質，假以時日必定成材。

是次《黃埔乓FUN挑戰賽》除設有男子及女子甲、乙、丙組，更有來自24間學校的代表參加校際比賽，逾500位入圍選手一連四日於黃埔天地進行對決，爭奪冠軍。其中來自保良局莊啟程小學的陳暐喬（13歲）及陳鉦嵐（11歲）是兩兄弟，哥哥取得男子甲組季軍及校際組冠軍，弟弟則得到校際組亞軍，二人均表示很享受乒乓球，哥哥暐喬說：「因為可以強身健體，而且能認識很多朋友。」

弟弟鉦嵐受到哥哥影響，覺得乒乓球很好玩，於是開始接觸，「初時只是當興趣，現在打得很認真。」

陳暐喬（13歲）及陳鉦嵐（11歲）兩兄弟很熱衷玩乒乓球，在父母支持下更經常奪得佳績。

黃埔天地將於4月26至27日提供免費乒乓球試玩體驗，除了早前網上預約的30分鐘乒乓球體驗外，現場亦設置自動發球機，歡迎大人及小朋友即場參加挑戰，費用全免。 

【乒乓球試玩體驗詳情】

活動日期：4月26至27日
活動時間：中午12時至下午6時
活動地點：黃埔天地時尚坊MTR層
參加資格：免費參加，不設年齡限制，歡迎任何人士參與
參加方法：1. 「乒乓球體驗」網上預約經已額滿；2. 「自動發球機體驗」可即場參加，毋需預約

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好去處 杜凱琹 黃鎮廷 運動員 復活節

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