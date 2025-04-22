兒童乘車安全｜11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備　違規司機最高罰款2000元

運輸署今日（22日）提醒家長、監護人或私家車司機，身高未達1.35米的8歲以下兒童由11月1日起乘坐私家車時，必須兒童束縛設備，違規司機最高可被罰款2,000元。署方籲市民選購和使用相關設備時，須留意是否適合兒童身形並符合法例標準。

由今年11月1日起，八歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須強制使用兒童束縛設備；八歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

運輸署指，家長、監護人或接載兒童的私家車司機在選擇兒童束縛設備時，應以產品適用的身高及／或體重範圍為首要考慮，並留意產品是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。如有疑問，應向製造或零售商查詢產品標準，以確認符合法例要求，也可以上運輸署專頁查看國家及國際標準。

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運輸署亦提醒，兒童束縛設備在受到撞擊（如交通意外）後，表面可能沒有明顯受損，但內在結構可能已被破壞，不宜再用。而在購買二手兒童束縛設備或使用親友用過的產品時，也要清楚了解曾否受跌撞。

除了兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等，但由於便攜式產品兩側沒有保護墊及椅背，保護力不及兒童安全座椅。

法例有免責辯護，若私家車司機有合理理由相信乘客已年滿8歲或身高達1.35米，或司機在緊急情況下接載兒童，如「睇急症」可獲豁免，但「返學遲咗出門口」則不算是緊急情況。

至於大人可否用孭帶揹住小朋友，坐後座扣上安全帶，運輸署今日在社交平台Facebook發帖，以問與答形式指出，根據法例，每條安全帶只可供一人使用，成人手抱兒童共用一條安全帶違反有關規定。

警方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書，若案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。另外，運輸署也附上消委會早前的選擇貼士QR Code，供市民在選購時參考。

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