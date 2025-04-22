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東九龍綫｜新增藍田北站　順安站有蓋行人路5分鐘接駁聯合醫院

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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東九龍智慧綠色集體運輸系統，藍田北站將設於德田邨附近。（資料圖片）

東九龍智慧綠色集體運輸系統最新走綫調整，新增藍田北站，而順安站靠近聯合醫院，將增設有蓋行人通道。至於秀茂坪站、寶達站及馬游塘站，亦會接駁安達臣道石礦場用地。

政府向觀塘區議會提交文件，披露東九龍鐵路最新規劃。鐵路最新有9個站，分別是彩虹東站、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站、寶達站、馬游塘站、藍田北站和油塘東站，面積6公頃的車廠將設於馬游塘站。彩虹東站會有三人天橋連接港鐵彩虹站，而油塘東站則有行人隧道連接港鐵油塘站。

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藍田北站鄰近德田、興田、藍田邨

走綫較原先設計多了藍田北站，政府指經研究後技術上可行，加設車站可令附近德田邨、興田邨及藍田邨的數萬名居民受惠。而介乎馬游塘和油塘東之間的隧道會有調整，部份隧道改為高架道形式，以配合於藍田北碧雲道路旁山坡設置車站。

順安站將設置於順安道靠近聯合醫院，並於順安道增設 有蓋行人通道，配合現正在秀茂坪道建造的有蓋行人連接設施，連接聯合醫院。

秀茂坪、寶達、馬游塘站連接安達臣道發展區

至於安達臣道新發展區，秀茂坪站及寶達站將接駁秀茂坪道及寶琳路的現有行人天橋系統，馬游塘站亦會設置行人通道連接安達臣道石礦場用地一帶。而馬游塘站亦會設置行人通道連接寶達邨及將軍澳隧道巴士轉乘站。

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有建議東九龍綫延伸至慈雲山，政府在設計上預留空間，保留日後向西北延伸系統的可行性。

政府計劃2026年完成招標，2027年批出合約，期望2033年或之前通車。

鄧家彪：順安站5分鐘到聯合醫院

九龍東立法會議員鄧家彪表示，今屆政府任期內拍板、設計、招標和施工，這速度十分少見，當中更改了4次設計，指以前由拍板至施工要以10年計。他說，最新設計的順安站向聯合醫院移近300米，往返只要3至5分鐘，大幅改善交通。

藍田北站至油塘東站經過隧道，中間的廣田邨、康雅苑、康柏苑等2萬多居民未能直接受惠，鄧家彪認為是美中不足。

他關注施工期間如何減少對居民和交通的影響，亦關注鐵路的營運權和車票機制，以及與港鐵能否好好銜接。

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