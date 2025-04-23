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新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳復生與何東舜銘的女兒麥景榕於鳳凰衛視香港台工作。

【陳復生 / 陳復生女兒 / 麥景榕】息影女星陳復生與何東舜銘的女兒麥景榕（Michel）畢業於港大法律系，不過今年29歲的麥景榕並沒選擇當律師而入傳媒行業，現於鳳凰衛視香港台工作，至今已約兩年。

麥景榕主持的專題節目《香港新視點》其中一集「AI藝術變革」，在香港恒生大學傳播學院日前舉行的「第九屆商業新聞獎」頒獎典禮中獲「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎 ，麥景榕在個人社交平台上載頒獎禮照片分享喜悅。

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新聞之花︱陳美齡讚麥景榕口齒伶俐

麥景榕從小品學兼優，幼稚園至中學就讀於耀中國際學校，在國際文憑大學預科課程（IB）裡考獲42分（滿分為45分），後來入讀香港大學法律系。畢業後，再在香港大學修讀比較文學獲碩士。

樣子清秀標緻的麥景榕，樣貌如媽媽陳復生的餅印一般。在2018年暑假，她已到北京、新加坡、波蘭等地為TVB「財經·資訊台」節目《一帶一路醫藥行》任嘉賓主持，在2023年2月15日加盟鳳凰衛視香港台。

去年，資深歌手兼育兒專家陳美齡接受麥景榕訪問，事後陳美齡在個人社交平台上載二人合照，並寫道：

今天接受了Michelle的訪問。
太漂亮的主播了。
大方斯文，可愛又口齒伶俐！
真為Michelle的媽媽陳復生女仕感到驕傲！做auntie 的我也感到開心。
訪問內容是有關育兒的問題。
將會在鳳凰電視台播出，
敬請期待
多謝Michelle, 
祝您前途無際，永遠保持那美麗的笑容和光亮的眼睛！

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