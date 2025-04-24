酒店預訂｜港人內地住酒店$259狂列9大要求　酒店職員無奈：要求比辭職信還長！

預訂酒店時店方大多會詢問是否有特別需求，例如需要多副洗漱用品、多隻水，通常會被滿足。

然而，近日有內地4星級酒店的員工在小紅書發帖，指日前收到1個來自港人旅客的訂單，他訂購了一間價格為人民幣244元（約259元港幣）的特價房，詳述了9大要求，「內容涵蓋了從風水布局，到兒童心理發展」，令他無奈慨嘆「這不是許願樹」。

復活節2025｜復活節假期最後一天現返港人潮 港人北上一家三口花費8000元

酒店預訂｜港客訂房提9大要求

樓主以「酒店訂單備註比辭職信還長，快看出PTSD（創傷後壓力症）了」為題發帖，大呻接到了一個「堪稱備註界天花板」的訂單。

他介紹稱，自己所屬酒店是四星酒店，房價通常在三百至四百元，而這名港人客人預訂的是一間「特價房」，每晚價格為人民幣244.62元（約259元港幣），惟港客寫下逾百字詳盡的9大要求：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

「（1）要求提升豪華房；（2）房間要求高樓層；（3）非吸煙區；（4）不近電梯大堂；（5）延遲退房；（6）因有周年慶祝故要求房間具特色的佈置；（7）並且期望可以贈送蛋糕慶賀；（8）另外因有小明（朋）友同行，希望多些酒店活動項目供暢玩及小禮物帶給他們驚喜；（9）開發票金額CNY287」；最後表明：「期望要求成真」。

酒店預訂｜職員無奈：不是許願樹

樓主看過港客要求後，無奈道：「每條要求都寫得比合同還詳細，內容涵蓋了從風水布局到兒童心理發展。」他表示，雖然能夠理解客人希望有更好的入住體驗，但「現在的備註真的越來越像『宇宙下單』：不但要精致、要浪漫、要孩子開心，還不能被電梯干擾情緒。」

他直言「（客人）訂的明明是房間，不是童話城堡。酒店不是萬能精靈，更不是您的人生策劃組；清醒一點，這不是許願樹打工現場。」揶揄道：「下次建議備註裡，順便寫上天氣預報和星座運勢，這樣我們也好提前準備，畢竟——服務做到這份上，也算半個超能力者了。」

▲ 酒店職員直言「（客人）訂的明明是房間，不是童話城堡。酒店不是萬能精靈，更不是您的人生策劃組。」（《假面酒店》劇照）

酒店預訂｜網民：$259咁多要求

此事引起兩地網民熱議，認為該名港客要求過分，「244提這麼多要求？」、「今年香港的訂單80%以上的訂單備註都是小論文一般長，以前備註『既要、又要、還要』，現在是『必須要』」、「唔一定要滿足佢啊」、「幾百蚊房諸多要求」、「一位少看一個零」、「244咁多要求」、「哪裡來的乞丐客人」、「恐怖的客人」、「好似許願咁」。

樓主留言補充稱，最後除了來不及不知房間外，幾乎按客人要求照做；酒店一方面擔心拒絕訂單找到平台罰款，一方面擔心客人在平台留負評，影響後續生意，「只能盡量滿足，不然產生客訴或者差評，影響超過了現在滿足他的成本。」

復活節2025｜零售業界指長假期不少人外遊 生意或跌10%

結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒 人情按香港公價畀$500？

港人特徵｜深圳店舖職員普通話廣東話切換自如 網民細數10大特徵：一秒認出香港人

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】