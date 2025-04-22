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復活節電影票房︱香港戲院經營環境持續艱難　復活節檔期電影票房大跌65.6%

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

今年復活節檔期電影票房大跌。

【復活節 / 電影 / 港產片 / 荷里活】本港整體電影消費市道銳減，香港戲院經營環境亦持續艱難。

今年復活節檔期（4月18日至4月21日）的電影票房港澳兩地總收入為13,476,058元（香港地區票房12,675,957元），與去年的2024年復活節同期票房總收38,363,241元（香港地區票房36,848,880元）相比，大跌64.87%（香港地區票房大跌 65.6%）。

復活節檔期上映的電影，收入最佳的電影是荷里活電影《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie），4天收入為 3,075,475元，而第二位是動畫電影《貓貓的奇幻漂流》（Flow），收$1,433,134元。

而荷里活電影《戰役》（Warfare）收1,329,316元排第3位。香港電影《贖夢》及《破·地獄》則排第4及第5位，分別收1,244,159元及1,154,524元。

破·地獄︱衛詩雅獲芝加哥亞洲躍動電影節表揚獲獎　Michelle難忘與許冠文演對手戲

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