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兒童安全座椅｜11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備　一文看清選購使用Car Seat懶人包

家事百科

發布時間： 2 小時前

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11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備，運輸署解答法例9大Q&A。

運輸署今日（4月22日）提醒家長、監護人或私家車司機，選購和使用適合兒童身形並符合標準的兒童束縛設備（如兒童安全座椅），以減低在交通意外中死亡或重傷的風險，加強保障兒童乘車安全。

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兒童安全座椅｜8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備

由今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須強制使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

運輸署發言人說：「家長、監護人或接載兒童的私家車司機在選擇兒童束縛設備時，應以產品適用的身高及／或體重範圍為首要考慮，並留意產品是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。如有疑問，應向製造或零售商查詢產品標準，以確認符合法例要求。」

值得注意的是，兒童束縛設備在受到撞擊（如交通意外）後，表面可能沒有明顯受損，但內在結構可能已被破壞，影響保護效能，不宜再用。此外，購買二手兒童束縛設備難以保證產品未曾受撞擊；至於親友用過的產品，也要清楚了解曾否受跌撞。

除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等供選擇。然而，由於便攜式產品兩側沒有保護墊及椅背，故一般而言保護力在側面撞擊中不及兒童安全座椅。

兒童安全座椅｜運輸署解答兒童束縛設備Q&A

運輸署Agent T Facebook專頁亦推出懶人包，詳細介紹法例要求和標準，教大家如何選購、使用兒童束縛設備，點擊下圖查看詳情：

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延伸閱讀：兒童安全座椅推薦｜消委會測試15款兒童汽車座椅　8款總評4星或以上高分名單

消委會早前測試15款兒童汽車安全座椅，當中8款總評達4星半或4星半，最平$2,520，各位爸媽選購時不妨參考高分名單！

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