積勞成疾｜35歲IT男月入3萬為養家日日OT　突腦中風致偏癱悔不當初

【過勞／腦出血／中風】健康無價！內地一名35歲IT男因長期捱夜兼加班，過勞導致腦中風。經過一番搶救後雖然拾回一命，但導致偏癱等後遺症，踏上漫長的復健之路。他警世打工仔要適時休息，再賺多的錢亦不及健康重要。

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積勞成疾｜月薪三萬的代價 每日工作16小時

綜合內媒報道，浙江杭州市一名35歲從事IT行業的程序員吳先生，因長期捱夜加班，導致腦幹出血險些喪命。吳先生原任職於杭州某互聯網公司，月薪3萬元人民幣（約港幣3.3萬元）。他已婚，與妻子育有一名5歲女兒。吳先生為養妻活兒，每日清晨7時起床上班，平日晚上7、8時下班，如公司接到項目跟進，那段時間甚至需要加班至深夜11、12時，換言之每天工作時間將近16小時，等同於「一人打兩份工」的狀態。回家後梳洗完畢，他上床睡覺的時間已經是凌晨1、2時。

積勞成疾｜手腳麻木未警覺 就醫驚見腦幹出血

發病前一個月，吳先生曾出現手腳麻木症狀，當時他僅以為是肌肉疲勞。直至親友勸說求醫，才發現是腦中風，當時腦幹已出血5毫升。據悉，當腦幹出血超過10毫升，死亡率近100%，5毫升治癒率僅30%。吳先生被送進ICU搶救，昏迷15日後甦醒。當時醫生診斷他左側偏癱，需在ICU觀察1個月和臥床治療3個月。治療期間，他暴瘦22磅，且無法工作賺錢，家庭的經濟重擔全落在妻子身上。

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幸好經過留院觀察和復康治療後，他順利出院並努力復健。因為左邊身體偏癱，導致他連走路都成問題，他花了2個月時間重新學會走路，然後慢慢學會拿起東西等基本動作，進步神速。1年過去，他終於能夠像正常人般走路，亦對妻子心存感激。未來他決定不再重操故業，轉做一些較輕鬆的工作，如自己做小生意等。他指，經過這一役，他明白自己身體抵受不了這種強度的工作，形容「能存活已屬奇蹟」，亦希望其他打工仔以自己的經歷引以為鑑，如果累了就要適時休息：

現在才懂健康比甚麼都重要。

積勞成疾｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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積勞成疾｜熬夜8大風險

台灣重症專科醫生黃軒早前於Facebook發文指，即使不吸煙不飲酒，注重飲食健康，但一旦熬夜，便會令身體加速崩潰，並指出熬夜可能會為身體帶來8大傷害，如體重失控、免疫系統崩潰、皮膚狀況惡化、增加猝死風險、大腦功能衰退、癌症風險上升、消化系統受損，以及情緒波動大。

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