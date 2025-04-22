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民主黨解散｜主席羅健熙不認為解散有彎轉　冀數月後可啟動法律上清盤程序

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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羅健熙(右)今錄製由劉慧卿(左)主持的網台節目。(劉慧卿fb圖片)

民主黨正準備解散，黨主席羅健熙不認為解散是有彎轉，強調自中委會做決定，以及舉行會員大會後，一直邁向解散方向，「除非突然天崩地跌、地震，如果不是，我們沒有這個心態」。

羅健熙：不知清盤工作需時多久  但主觀地希望「快快手手搞埋佢」

羅健熙今錄製由前主席劉慧卿主持的民主黨網台節目，他預計，民主黨未來數月處理一些行政、財務手續，將一些不同款項「找清」，若果資產不足夠的話要賣樓，完成處理後，可啟動法律上解散清盤程序，召開會員大會，並委任清盤人，處理清盤工作。他說，清盤工作需時多久沒有辦法知道，主觀地希望「快快手手搞埋佢。」

羅健熙：去年12月改選時仍希望繼續運作  但其後「情況有些轉變」

民主黨去年12月中委才改選，羅健熙指，改選時仍希望繼續運作，但其後因「情況有些轉變」，出現額外影響因素，令黨內對考慮運作和解散的平衡被打破。他又認為，解散後不會影響市民，負責統籌地區事務的黨員會繼續工作，自己亦會繼續在現有空間表態。他說，即使沒有民主黨，他仍會為巿民發聲，以及繼續支援在囚的民主黨黨員，他沒有計劃移民。劉慧卿亦表示，會繼續以個人身份發聲。

獨立身份參選？  羅健熙：選舉之路已經行夠

被問到未來會否以獨立身份參加選舉，羅健熙說，「對於選舉這條路，我覺得我已經行夠了」。他透露，早前脫罪的理大非法集結案，律政司未有在限期內再提出上訴，相信已結案，他亦已取回護照。

民主黨2月突傳出正醞釀解散的消息，中委會在2月20日決定成立三人小組，跟進解散和清盤安排。本月13日召開特別會員大會，羅健熙會後表示，絕大多數出席者通過授權中委會進一步跟進解散。

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羅健熙 劉慧卿 民主黨 政治

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