交通黑點｜錄影執法首日黑點目測半小時5車雙黃綫上落客　老闆車司機：轉到其他地方等客

警方今日（22日）起將利用運輸署現有閉路電視（CCTV）系統，在4個港島區交通違例黑點進行錄影交通執法，主要針對違例停車、在限制區上落客等情況。有「老闆車」司機指會轉到其他地方等客，未必會理會規例；的士司機則擔心措施生效後會收更多「牛肉乾」。

計劃首階段涵蓋皇后大道中與雪廠街、畢打街、文咸東街交界，以及皇后大道東與黃泥涌道交界4個交通違例黑點。今午約12時半，記者在皇后大道中與畢打街交界視察約半小時，發現有5車在雙黃綫上落客，涉及3架的士及2架私家車。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「老闆車」司機郭先生指，香港的泊車位短缺，很多時候都會「偷雞」在限制區上落客或停車，認為在泊位不足下用天眼打擊違泊並不合理。記者訪問時，郭先生的車正停泊在畢打街與德輔道中交界，他指措施實施後會避開4個交通違例黑點，轉到其他地方等客，「我而家都有通知佢（客人）會有錄影執法，佢要開會都冇辦法，梗係就咗老細先」。

對於警方指措施目的是減少塞車及保持道路暢通，郭先生認為錄影執法無助解決有關問題，因中環一帶很多商務車接送「老闆」，他們一般以客人的要求為先，即使罰款亦是由公司找數，未必會理會規例，只會轉到其他非交通黑點地方停車。

▲ 警方今日起在港島4黑點試行CCTV錄影執法打違例車輛。（曾耀輝攝）

的士司機陳先生指，多數在中環區的士站接客，間中生意差都會「偷雞」在限制區上落客。他估計警方未來會在其他旺區實施相關措施，惟本港的士站和泊車位不足，嘆「我哋就慘囉」。

的士司機何先生則指，平日收一、兩張「牛肉乾」等於一日失去3、4成生意，擔心措施生效後情況會更嚴重。他認為錄影執法「無得避」，不知何時會收到警方通知自己違法，惟「要揾食都冇辦法，唯有小心啲囉」。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】