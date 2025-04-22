  • 28°C
香港時間：2025422日 (二) 18:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

交通黑點｜錄影執法首日黑點目測半小時5車雙黃綫上落客　老闆車司機：轉到其他地方等客

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

警方今日起利用運輸署CCTV，在4個港島區交通違例黑點進行錄影交通執法。

警方今日（22日）起將利用運輸署現有閉路電視（CCTV）系統，在4個港島區交通違例黑點進行錄影交通執法，主要針對違例停車、在限制區上落客等情況。有「老闆車」司機指會轉到其他地方等客，未必會理會規例；的士司機則擔心措施生效後會收更多「牛肉乾」。

計劃首階段涵蓋皇后大道中與雪廠街、畢打街、文咸東街交界，以及皇后大道東與黃泥涌道交界4個交通違例黑點。今午約12時半，記者在皇后大道中與畢打街交界視察約半小時，發現有5車在雙黃綫上落客，涉及3架的士及2架私家車。

點擊圖片放大
+4
+3

「老闆車」司機郭先生指，香港的泊車位短缺，很多時候都會「偷雞」在限制區上落客或停車，認為在泊位不足下用天眼打擊違泊並不合理。記者訪問時，郭先生的車正停泊在畢打街與德輔道中交界，他指措施實施後會避開4個交通違例黑點，轉到其他地方等客，「我而家都有通知佢（客人）會有錄影執法，佢要開會都冇辦法，梗係就咗老細先」。

對於警方指措施目的是減少塞車及保持道路暢通，郭先生認為錄影執法無助解決有關問題，因中環一帶很多商務車接送「老闆」，他們一般以客人的要求為先，即使罰款亦是由公司找數，未必會理會規例，只會轉到其他非交通黑點地方停車。

警方今日起在港島4黑點試行CCTV錄影執法打違例車輛。（曾耀輝攝）

的士司機陳先生指，多數在中環區的士站接客，間中生意差都會「偷雞」在限制區上落客。他估計警方未來會在其他旺區實施相關措施，惟本港的士站和泊車位不足，嘆「我哋就慘囉」。

的士司機何先生則指，平日收一、兩張「牛肉乾」等於一日失去3、4成生意，擔心措施生效後情況會更嚴重。他認為錄影執法「無得避」，不知何時會收到警方通知自己違法，惟「要揾食都冇辦法，唯有小心啲囉」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

交通黑點｜警方借運輸署CCTV錄影執法打違例車輛　4.22起港島4黑點試行
19:34 2025/04/16
交通黑點｜警方借運輸署CCTV錄影執法打違例車輛　4.22起港島4黑點試行
交通黑點｜港島四交通黑點試用運輸署CCTV錄影執法　警方：短暫落客及放工時間後非執法重點
今日 16:42
交通黑點｜港島四交通黑點試用運輸署CCTV錄影執法　警方：短暫落客及放工時間後非執法重點

你可能感興趣

交通黑點｜警方借運輸署CCTV錄影執法打違例車輛　4.22起港島4黑點試行
19:34 2025/04/16
交通黑點｜警方借運輸署CCTV錄影執法打違例車輛　4.22起港島4黑點試行
交通黑點｜港島四交通黑點試用運輸署CCTV錄影執法　警方：短暫落客及放工時間後非執法重點
今日 16:42
交通黑點｜港島四交通黑點試用運輸署CCTV錄影執法　警方：短暫落客及放工時間後非執法重點
交通事故 運輸署 的士 中環 交通 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
急症室最長等候時間（04月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月22日 時間16:05）
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離