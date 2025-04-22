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機鐵加價︱機場快綫擬加價至$120　市民稱加幅合理：準時俾多$10都值

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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機場快綫疑加價至$120。（曾耀輝攝）

港鐵公司今日（22日）就機場快綫加價向立法會交通事務委員會提交建議，整體加幅9.4%，預計於今年6月內實施。有市民認為機場快綫穩定和可靠，「俾多10元都值」，加價不影響選搭機鐵意欲；旅客則指機鐵票價有一點貴，會視乎情況選擇交通工具。

市民王小姐一年平均飛6次，主要是公幹及外遊，每次均乘搭機場快綫前往機場。她認為目前票價110元屬合理，雖然「加價梗係唔好」，但機鐵對上一次加價已是8年前，加10元亦可以理解。她又指，加價不影響她選搭機鐵意欲，認為搭機鐵往返機場快，又可預辦登機，而自己經常「最後一秒先出發」，搭機鐵可確保準時到達機場。

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市民鄺先生同樣認為加幅合理，指通脹下很多東西都加價，如加15%至20%可能會有微言，加幅不足1成則屬合理。他指路面情況難以預測，如遇上交通意外或天氣不佳「唔知要塞幾耐」，機鐵則更穩定和可靠，「能夠準時俾多10元都值」。

澳洲旅客Tina、Justin和Chanel指，目前機鐵票價與澳洲相約，有一點貴但仍可以接受。Justin指從機場搭的士到市區約需300元，他們一行3人每日平均只需100元，較機鐵便宜；惟機鐵有預辦登機服務，如乘搭晚上的航班，中間空擋較長可能仍會選擇搭機鐵，下次來港會視乎情況選擇交通工具。

機場快綫1998年7月通車，曾在2017年調整過票價，港鐵指今次建議加幅比上次加價後至今的累積通脹率13.8%為低。

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