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限定美食 | Häagen-Dazs迷你杯升級脆皮流心　精選環球甜品以味蕾環遊世界

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Häagen-Dazs™推出兩款全新口味Spoon Crush系列冰凍甜點迷你杯。

初夏將至，Häagen-Dazs™推出兩款全新口味Spoon Crush系列冰凍甜點迷你杯，包括「脆皮流心野莓曲奇呍呢嗱冰凍甜點迷你杯」和「脆皮流心朱古力極濃抺茶冰凍甜點迷你杯」。又從日本直送「精選環球甜品組合」，讓味蕾環遊世界，享受頂級雪糕！ 
 
Häagen-Dazs™的兩款全新Spoon Crush系列「脆皮流心野莓曲奇呍呢嗱冰凍甜點迷你杯」和「脆皮流心朱古力極濃抺茶冰凍甜點迷你杯」均在幼滑雪糕上裹上薄脆的朱古力面層，用匙羹輕輕敲碎脆皮，內層的流心醬隨之滲進幼滑細膩的雪糕之中！升級後的流心醬，流心效果更明顯、質感更細緻軟滑，更濃郁的流心醬與朱古力薄脆及濃郁雪糕完美融合，帶來更豐富的三重滋味口感，每一口均是特別又創新的極致雪糕體驗！ 

用匙羹輕輕敲碎脆皮，內層的流心醬隨之滲進幼滑細膩的雪糕之中！

「脆皮流心野莓曲奇呍呢嗱冰凍甜點迷你杯」在香濃綿滑的呍呢嗱雪糕中拌入朱古力曲奇碎粒，配搭經改良的流心野莓醬，保留了酸甜清新的果香，與香甜的朱古力薄脆平衡得恰到好處。用匙羹輕輕敲雪糕面層的朱古力薄脆，內層的流心野莓醬隨即滲進呍呢嗱雪糕之中，多重滋味完美融合，在口中發放出清新濃香的豐富口感和味道，帶來極致昇華的雪糕享受！

「脆皮流心朱古力極濃抺茶冰凍甜點迷你杯」以濃郁回甘的抹茶雪糕為基底，加入了豐富濃郁的流心朱古力，用匙羹輕輕敲雪糕面層的朱古力薄脆，與內層的流心朱古力融合一起，帶來雙重的朱古力香濃享受的同時，亦能品嚐到甘香抹茶與醇濃朱古力的完美融合，其豐富的口感和層次，不但帶來特別又創新的雪糕體驗，更會驚艷味蕾！ 
 
Häagen-Dazs™亦推出「日本版脆皮流心系列迷你杯2杯裝」，並於惠康超級市場獨家發售，有齊兩款全新口味的Spoon Crush系列「脆皮流心野莓曲奇呍呢嗱冰凍甜點迷你杯」和「脆皮流心朱古力極濃抺茶冰凍甜點迷你杯」，一次過品嚐兩款各有特色的冰凍甜點，盡情享受升級版流心醬與朱古力薄脆及濃厚雪糕的奢華滋味！

Häagen-Dazs™同時推出全新「精選環球甜品組合」，以世界各地的人氣甜品為靈感，創作出3款特色冰凍甜點。

Häagen-Dazs™同時推出全新「精選環球甜品組合」，以世界各地的人氣甜品為靈感，創作出3款特色冰凍甜點，包括「意式咖啡冰沙冰凍甜點迷你杯」、「紐約芝士蛋糕冰凍甜點迷你杯」和「士多啤梨奶凍冰凍甜點迷你杯」，為大眾帶來嶄新味覺驚喜，帶大家味遊世界！  
 
「意式咖啡冰沙冰凍甜點迷你杯」靈感源自意大利沙冰Granita，其口感獨特清爽，配上咖啡雪葩及牛奶雪糕，散發出陣陣咖啡香，濃郁芬芳，每口均充滿意式風情！ 「紐約芝士蛋糕冰凍甜點迷你杯」 靈感源自紐約芝士蛋糕，綿密濕潤的口感伴隨著極致香濃的芝士味，加上雪糕中的香脆碎餅粒，彷如品嚐著真正的紐約芝士蛋糕般，每口都感受到紐約迷人滋味！ 「士多啤梨奶凍冰凍甜點迷你杯」靈感源自法國以牛奶製成的法式奶凍，以牛奶雪糕配上士多啤梨軟心醬，酸甜清新的味覺享受，完美還原出法式優雅滋味。

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