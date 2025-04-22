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外遊注意丨韓國遊客菲律賓遭搶袋反抗被當街槍殺　當局：一個半月內2宗

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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【菲律賓／搶劫／槍殺／外遊】菲律賓治安引關注！一名韓國旅客於菲律賓旅遊期間，於街頭遇上2名電單車劫匪，事主反抗期間，慘遭對方開槍，送院後傷重不治。

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綜合韓國傳媒報道，事發於周日（20日）下午1時，菲律賓安赫勒斯市（Angeles City）有2名劫匪乘電單車駛至街頭位置，並將一名韓國男遊客當成搶劫目標，強搶他身上的財物。豈料，男遊客卻不甘損失，力抗到底，反抗期間不幸遭其中一名劫匪開槍攻擊，令前者最終受傷倒地，而兩名歹徒得手後亦立即上車逃去無蹤。

從網上流傳的CCTV片段，身穿藍衫的男遊客被搶財物後，試圖反抗，卻未料到對方突然開槍，2名歹徒得手後離開，他的同行白衫友人當下被嚇得不知所措。

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除了今次事件外，同日相若時間，距離事發地點僅500米，有另一批韓國遊客亦被持槍劫匪搶走行李。而在4月4日，一名韓籍人士在菲律賓的寓所內慘遭綁架，經過20天後才獲釋；今年3月7日，亦有一名韓籍男性於菲律賓首都馬尼拉市中心遭槍擊身亡。

南韓外交部昨日（21日）證實消息，並指將為逗留當地的公民提供協助，要求菲律賓當地警方能夠迅速展開調查。韓國駐菲律賓大使館則敦促國民在菲律賓旅行時要格外小心，因為5月的大選前，菲律賓的安全狀況不穩定。

同場加映: 不幸遇害丨68歲菲律賓「鋼鐵大王」郭從願慘被綁架撕票　家屬曾交天價2900萬贖金

有菲律賓「鋼鐵大王」之稱的華人商人郭從願，以及其司機於今年3月底被綁架，儘管郭的家人曾三度交付2.1億披索（約2,900萬港元）巨額贖金，但仍無法挽回生命。2人屍體於4月9日於荒野被發現，據了解，郭死狀恐怖，生前疑遭殘忍虐待。

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