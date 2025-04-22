哈爾濱｜玄彬難忘零下40度冰湖拍攝　孫藝珍罕現身首映撐丈夫轉型

耗資逾300億韓元製作費的《哈爾濱》，繼早前嬴得【第18屆亞洲電影大獎】最佳攝 影，日前榮獲提名角逐有韓國奧斯卡之稱「第61屆百想藝術大賞」最佳電影、最佳導演、最佳男主角（玄彬）、最佳男配角（趙祐鎮）及最佳攝影，結果將於5月5日公佈。

《哈爾濱》在韓國上映首日以38.15萬觀影人次的票房成績奪得單日票房冠軍，且超過《阿凡達：水之道》創下韓國自新冠疫情後12月上映電影的最高開畫票房記錄，同時也超過《12.12：首爾之春》、《破墓》等「千萬電影」的首日票房成績！

▲ 《哈爾濱》

導演禹民鎬談到開拍這部電影的初衷時表示：「我想呈現安重根與獨立軍的最真實故事。在製作關於我們歷史的電影時，我不希望僅在綠幕前拍攝這些故事。即使會遇到體能上的挑戰，我也想在鏡頭中正確捕捉我們先輩的犧牲。」

關於《哈爾濱》的開始，禹民鎬解釋，至今為止，他的主角大多是反派角色，這是他第一次處理一個以正義為驅動力的主角。安重根是一位偉大的英雄，但同時他也非常人性化。這些特質在現代也有相似之處。作為一個普通人，他必然也有恐懼的時候，那麼他是如何在面對外界壓力時，仍然帶著驕傲完成他的使命呢？這個心態讓導演感到好奇。

▲ 《哈爾濱》

玄彬一向以其在動作角色和溫柔浪漫的多變演技著稱，今次全情投入挑戰飾演《哈爾濱》中安重根一角。他擁有廣泛多元的影視作品，包括《秘密任務》系列電影、《24小時救參行動》、被認為是與孫藝真邂逅的《智命談判》、《晚秋》等，與及火熱浪漫愛情電視劇《愛的迫降》和《秘密花園》。

玄彬今次將發揮出色演技詮釋安重根這位英雄人物。表示扮演一個歷史人物，實際伴隨著巨大壓迫感和責任。人物越知名，象徵意義越大，感覺越沉重。所以當一切結束時，他感覺好像終於卸下了肩上的重擔。拍攝之前他也做了很多功課，並籲大家必須在大銀幕伴著超棒的音響效果去體驗這作品。

第一次與導演禹民鎬合作，玄彬表示仍然清楚地記得收到演出邀請後第一次與導演見面那一天，能感受到導演對這部電影的熱情和執導的決心，那時他就覺得，如果能和導演一起工作，他就能成為這有意義工作的其中一份子。

玄彬表示從演員的角度來看，導演真的非常注重細節，各種微細的部分他都照顧得到。「我把劇本看完又看，我好想知道在這充滿挑戰的旅程，安重根先生為什麼會一步一步走到最後呢？」

▲ 全余贇的魅力在《哈爾濱》中大放異彩

玄彬提到拍攝在庫蘇古爾冰湖上的畫面，從烏蘭巴托機場開車需要16小時才到達，當地氣溫是零下40度。「當我想到有多少演員會有機會能夠扮演這麼偉大的人物呢？我覺得這是個很大的祝福和不可多得的機會。在與敵人面對面殘酷地戰鬥，一個人孤零零地在庫蘇古爾湖中央那場景，有吃力地走路或暈倒在冰湖的場面，我感覺終有空間把安重根將軍的悲劇有尊嚴地呈現在大家面前。」

在庫蘇古爾冰湖拍攝那場戲，當天空只剩下一架無人機和自己，玄彬說感到人類是「渺小」、「無力」、「孤獨」，感覺就像在那個地方，安將軍莊嚴的決心可以從內心升起。拍攝與日軍搏鬥的戲分，那時候還下了暴雪，玄彬覺得是上天給他的禮物，希望大家能夠體驗電影裏的餘韻和感動，透過戲院大銀幕得到所有的能量。

▲ 孫藝珍玄彬

鮮有出席VIP首映禮的孫藝珍更現身《哈爾濱》首映禮，甜喊『老公，加油！』說玄彬到蒙古拍攝完畢回到家看到他面都凹了，眼神都看到很疲倦的樣子，表達甚為疼惜亦深深體會到同樣身為演員的立場，拍攝有多辛苦，令她非常的心痛。孫藝真更表示這是玄彬從影以來人生作品。

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