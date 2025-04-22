大S徐熙媛去世｜S媽送院打強心針　未能走出喪女陰霾發文求助

【大S / 徐熙媛 / S媽】大S徐熙媛猝逝已過去近3個月，但親友仍難以走出失去至親的陰霾。據指，丈夫具俊曄每日到金寶山守護，妹妹小S徐熙媛至今仍未復工。

S媽黃春梅的情況亦如此，驟然失女於她而言打擊甚大，連月來不時於深夜發文思念女兒，令小S擔憂其精神狀態；今日（22日）凌晨再度連發2條帖文，透露自己的身體情況，並求助自己急需身心靈導師。

大S徐熙媛去世｜大S離世一個月將長眠金寶山 S媽未能走出傷痛用9個字訴悲傷

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大S徐熙媛去世｜S媽送院打強心針

S媽今日凌晨12時30分發帖透露身體情況，令人心疼，「迷迷茫茫的過去多少天、我都不記得了、看了身心科、打了強心針、依舊強不起來、朋友們給我打打氣給我正能量，謝謝。」不少網民看過帖文後紛紛留言為S媽加油：「加油，你多保重」、「大家都在陪伴你」、「加油,真的需要更多的時間」、「心與你同在」、「需要時間」。

大S徐熙媛去世｜S媽送院打強心針

間隔14分鐘後，S媽又發帖向網民求助，表示自己十分需要一位身心靈導師，詢問網民是否有對方倆系方式，「很需要一位身心靈導師：麥美然老師蓮華觀音可以連結嗎？」

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