  • 28°C
香港時間：2025422日 (二) 18:52

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

培育基層︱馬會撥捐逾四億推音樂及體育校本教育項目　促進基層小學生全人發展

升學教育

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港特別行政區政府政務司司長陳國基（後排中）、馬會主席利子厚（後排左），以及 「賽馬會樂動人生計劃」諮詢委員會召集人翟紹唐（後排右）在十位「賽馬會樂動人生計 劃」的學童陪同下，為計劃啟動儀式擔任主禮嘉賓。

【馬會/低收入/基層】課外活動有助兒童探索個人興趣、擴闊視野，惟基層家庭或難以負擔。香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐超過四億港元策劃及捐助「賽馬會樂動人生計劃」，為就讀低收入地區小學的學童免費提供優質、度身制定的音樂和體育活動。

計劃於4月17日假香港文化中心舉行啟動儀式暨香港賽馬會140週年樂動人生音樂會，匯聚參與計劃的學童，以及其他馬會捐助項目所培育的音樂人才同場演出。

香港特別行政區政府政務司司長陳國基、馬會主席利子厚，以及「賽馬會樂動人生計劃」諮詢委員會召集人翟紹唐擔任計劃啟動儀式主禮嘉賓。 馬會主席利子厚致辭時表示，體育及文化是馬會慈善重點範疇之一，「賽馬會樂動人生計 劃」為低收入地區的小學學童提供各類型音樂及體育教育和表演機會，提升他們的自信和自我價值，促進他們的全人發展。

香港特別行政區政府政務司司長陳國基（後排中）、馬會主席利子厚（後排左七）、一眾 嘉賓，與「共創明 Teen」計劃的導師和學員合照。

他續指，是次音樂會作為馬會140週年慶祝活動之一， 不僅彰顯本地年輕音樂菁英的卓越才華，同時展現香港豐富多彩、活力多元的藝術文化面 貌，響應國家《十四五規劃》中，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

香港演藝學院的學生於音樂會上以香港賽馬會弦樂器系列演奏。

政務司司長陳國基致辭時祝賀馬會成立140週年，並感謝馬會透過其慈善信託基金多年來捐助不同項目，在改善市民生活、支持社區和文化發展方面不遺餘力。他表示，「賽馬會樂動人生計劃」有助構建共融、具創造力和活力的香港，透過為基層學生提供免費、優質 和度身制定的音樂和體育活動，讓他們得到多元化的學習體驗，促進正向全人發展。

馬會主席利子厚在「賽馬會樂動人生計劃」啟動儀式上致辭。

是次音樂會由約百名參與「賽馬會樂動人生計劃」的小學生演奏樂器、表演武術及跆拳道 作開幕表演。多名受惠於馬會捐助項目的音樂家，包括曾獲發「香港賽馬會獎學金」的優秀音樂家、「香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金」得獎者，以及曾參與馬會慈善信託基金聯合主辦的「無限亮」演出之視障藝術家等，藉此音樂會與香港管弦樂團同台演出。

香港賽馬會 140 週年樂動人生音樂會由約百名參與「賽馬會樂動人生計劃」的小學生演奏 樂器、表演武術及跆拳道作開幕表演。

其他演出者包括「共創明 Teen」計劃的學員、香港演藝學院使用香港賽馬會弦樂器系列演奏的學 生、賽馬會齊奏音樂夢計劃的學生、誼樂社、香港弦樂團、音樂兒童基金會等，攜手共襄這場音樂盛典。音樂會邀請了逾900名參與「賽馬會樂動人生計劃」的學童及其家長和教師、超過240名「共創明 Teen」計劃的學員和友師入場觀看音樂會，為更多基層學生提供接觸和體驗音樂的寶貴機會。

為期六年的「賽馬會樂動人生計劃」是一項音樂及體育校本項目。計劃參照著名的「El Sistema」音樂教育系統，在低收入地區的小學提供音樂和體育活動，旨在培養孩童從小對藝術和體育的興趣，讓他們不論背景或身份，均享有平等的成長和學習的機會，促進學童的全人發展。 計劃提供三層校本高質的音樂和體育活動，課程設計因材施教。

最新影片

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

第一階段為學生提供基礎入門體驗活動，如工作坊、小型演奏會、趣味運動課堂等；第二階段則提供持續訓練，學生可選取至少一項體育或音樂專項深造，並參與樂團或體育校隊，計劃亦為參與學校提供訓練所需樂器或運動器材；第三階段將為具有潛質及卓越的音樂或運動學員提供進階訓練， 包括向他們提供獎學金或資助報讀相關專業課程，以及海外交流的機會等。

此外，計劃為音樂導師及體育教練提供專業培訓，亦透過舉辦不同類型活動，例如音樂表演、社區演出 及體育比賽，讓學員學以致用，提升家長和社區的支持及參與度。 計劃在 2024年以先導形式推行，目前已有五間小學參與，目標將於2026/27學年擴展至15間小學，涵蓋觀塘、深水埗、葵青、北區等低收入地區，預計可惠及超過十萬名學童、其家庭成員和教師，以及公眾人士，當中超過8,000名學生透過計劃接受持續或進階培訓。 「賽馬會樂動人生計劃」由香港浸會大學、港協暨奧委會「奧夢成真」、香港教育大學和 香港管弦樂團聯合主辦。有關更多計劃的詳情，請瀏覽網頁

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

陳國基 信託基金 小學 課外活動

最高瀏覽

鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
急症室最長等候時間（04月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月22日 時間16:05）
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離