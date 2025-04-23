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控油妝前粉底推薦2025︱夏日必備12款防汗控油妝前底霜　A級最平$42粉底持久不脫妝

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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夏日必備12款防汗控油妝前底霜　A級最平$42粉底持久不脫妝

【妝前底霜／持妝粉底／防汗控油／夏日底妝／防曬】步入夏天，需要一支抗汗控油的妝前底霜來防止粉底脫妝。日本家品雜誌《LDK the Beauty》從不同製造商和化妝品牌中挑選出妝前底霜產品進行比較評測，推薦最能保護底妝妝效的產品排名。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

《LDK》指出，外出時擁有持久不易脫落的底妝是基本要求，一些可以作為粉底液使用的妝前底霜更是方便，成為不少喜愛簡單妝容的人士首選。因此，《LDK》搜羅了12款號稱「持久不脫妝」的熱門妝前乳進行了比較測試，使用後就算夏天出汗也不會脫妝，在酷熱中也能保持妝容美麗。

如何挑選合適妝前底霜

1. 根據膚質選擇

  • 油性皮膚：選擇具有防油脂、防油光效果的霧面類型妝前粉底；留意是否含有抑製油脂油光、防止脫妝的成分。
  • 混合性皮膚：局部使用底霜，例如在乾燥區域選擇保濕性強的妝前粉底，成分可包括膠原蛋白和玻尿酸。需要注意，使用太高系數紫外線防護功能的UV底霜會使皮膚乾燥和脫皮的情況更加嚴重，要小心避免，或建議使用保濕型UV底霜。
  • 敏感皮膚：檢查產品是否經過刺激測試。因就算標榜使用洗面乳就可去除的溫和化妝品，刺激性較小但也不一定適合敏感肌膚。

2. 根據色調選擇

  • 粉色：可遮蓋暗沉，改善臉部膚色。推薦給想要膚色更透明的人。
  • 米色：遮蓋力強，可隱藏臉部瑕疵斑點。
  • 黃色：遮蓋肌膚問題，例如紅腫、瑕疵、黑眼圈、痤瘡疤痕，並均勻膚色。
  • 紫色：可以消除暗沉，提亮膚色。推薦給想要打造透明妝感，及想要糾正膚色暗黃的人。
  • 綠色：減少鼻子周圍的痤瘡疤痕和紅腫，均勻膚色。綠色和紅色是互補色，特別推薦給皮膚容易泛紅的人使用。

持久度測試重點

  • 在臉上噴灑油霧；
  • 將臉部暴露在蒸氣中一段時間，重現夏天出汗和產生油脂時的情況；
  • 檢查產品樣本最終呈現的表面效果和覆蓋效果的美觀度。

12款不易脫妝妝前粉底推薦排名

（評分由低至高）

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第12名：KOSÉ - Urumina 亮膚防曬乳液 黃色-控油 / SPF50+ PA++++

第11名：Palgantong Skin Care Fix Serum Primer#02 PINK BEIGE / SPF50+ PA++++

第10名：FASIO 防脫妝防曬妝前乳#02 SPF50+ PA++++

第9名：nake 毛孔柔滑底霜

第8名：heroine make Makeup primer#01 SPF50+ PA++++

第7名：KISSME FERME 持久防曬隔離霜 SPF50+ PA+++

第6名：LAURA MERCIER 極緻潤澤養膚底霜

第5名：Cezanne塞尚 長效控油保濕型妝前乳 橙膚色 SPF28 PA+++

第4名：ByUR Serumfit Balancing Tone Up Cream #Clear SPF50+ PA++++

第3名：Clear Last High Block UV Base SPF50+ PA++++

第2名：Shiseido INOUI Fix Primer SPF50+ PA+++

第1名：Primavista LONG-LASTING PRIMER UV50 #Beige SPF50 PA+++

同場加映：《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單

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同場加映：消委會6款總評滿分防曬

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