  • 26°C
香港時間：2025425日 (五) 19:29

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風危機｜病人頸動脈狹窄恐中風　醫生教吃2種天然食物1年後改善血管免手術

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【頭暈／中風／頸動脈狹窄／食療】飲食與健康息息相關。台灣腎臟科醫生江守山分享，一名患者經常頭暈，檢查後發現頸動脈狹窄，擔心若接受頸動脈支架置入手術，原本未中風卻可能因手術併發症導致中風。他建議該患者進食「2種食物」，持續一年時間的食療後，患者頸動脈厚度變薄，頭暈症狀也獲得改善。

最新影片：

腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中提到一宗病例，該患者因持續頭暈久治不癒，接受頸動脈內皮厚度檢測的高階健康檢查，結果發現頸動脈比較厚，存在頸動脈狹窄問題，有較高中風險。

江守山指出，醫生建議患者可透過頸動脈支架置放術改善，但患者擔心手術過程中，頸動脈內的脂肪斑塊可能脫落，若斑塊流入腦部恐引發腦中風，因此前來求診表示，「我只是頭暈，又不是已經中風了，需要這麽激烈的（置放支架）手術嗎？」

中風危機｜進食黑蒜、洋蔥有助改善頸動脈厚度

根據2018年美國心臟科醫學會官方期刊研究顯示，多進食黑蒜、洋蔥等蔥屬蔬菜，對改善頸動脈厚度有幫助。江守山建議患者若不願接受支架手術，可多攝取黑蒜與洋蔥。

該患者遵循建議，開始每日進食1個黑蒜、每2天吃半碗洋蔥，一年後再次檢測顯示頸動脈厚度變薄，血流恢復順暢，頭暈症狀改善，暫時無需進行支架置放手術。

江守山表示，該患者仍需定期覆診，以追蹤其狀況，但健康飲食同樣重要。洋蔥富含多種營養素，每100g僅42千卡熱量，含鉀有助血壓控制，其中的槲皮素更是抗發炎關鍵成分。槲皮素作為類黃酮化合物，具強效抗氧化作用，能維持血管彈性，甚至具有抗癌功效。

同場加映｜真人實測7類食物強化血管

87歲病理科醫生家森幸男（Yukio Yamori）為京都大學榮譽教授，過去40多年來曾走訪全球25個國家，研究61個長壽及短命地區的飲食習慣。此外，他亦曾與世衛合作，調查不同飲食習慣與高血壓及中風的關係，並以自身實踐為例，提出3大飲食養生秘訣，當中包括每日進食以下7類食物強化血管。

點擊圖片放大
+8
+7

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

點擊圖片放大
+5
+4

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

點擊圖片放大
+4
+3

資料來源：腎臟科醫生江守山

更多相關內容：

中風警號｜3種手部麻痺情形恐是腦中風警號　醫生拆解5大手痹成因：1種痹感或患糖尿病

心臟健康｜研究揭「每天花4分鐘」中風率大降45%　改變5項生活習慣毋須運動

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲茶養生｜研究揭飲1種茶可防癌/防失智/防心臟病　每日飲夠「這個數」中風風險激減24%
17:20 2025/03/21
飲茶養生｜研究揭飲1種茶可防癌/防失智/防心臟病　每日飲夠「這個數」中風風險激減24%
腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化
13:32 2025/04/17
腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化
中風危機｜拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風　50歲男病人終身坐輪椅：悔不當初
17:35 2025/04/22
中風危機｜拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風　50歲男病人終身坐輪椅：悔不當初

你可能感興趣

飲茶養生｜研究揭飲1種茶可防癌/防失智/防心臟病　每日飲夠「這個數」中風風險激減24%
17:20 2025/03/21
飲茶養生｜研究揭飲1種茶可防癌/防失智/防心臟病　每日飲夠「這個數」中風風險激減24%
腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化
13:32 2025/04/17
腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化
中風危機｜拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風　50歲男病人終身坐輪椅：悔不當初
17:35 2025/04/22
中風危機｜拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風　50歲男病人終身坐輪椅：悔不當初
養生 網絡熱話 手術 頭暈 中風

最高瀏覽

乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
急症室最長等候時間（04月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間16:05）
地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行
地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行
睡眠健康｜秒睡是一種病？　醫揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】
睡眠健康｜秒睡是一種病？　醫揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】