中風危機｜病人頸動脈狹窄恐中風　醫生教吃2種天然食物1年後改善血管免手術

【頭暈／中風／頸動脈狹窄／食療】飲食與健康息息相關。台灣腎臟科醫生江守山分享，一名患者經常頭暈，檢查後發現頸動脈狹窄，擔心若接受頸動脈支架置入手術，原本未中風卻可能因手術併發症導致中風。他建議該患者進食「2種食物」，持續一年時間的食療後，患者頸動脈厚度變薄，頭暈症狀也獲得改善。

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腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中提到一宗病例，該患者因持續頭暈久治不癒，接受頸動脈內皮厚度檢測的高階健康檢查，結果發現頸動脈比較厚，存在頸動脈狹窄問題，有較高中風險。

江守山指出，醫生建議患者可透過頸動脈支架置放術改善，但患者擔心手術過程中，頸動脈內的脂肪斑塊可能脫落，若斑塊流入腦部恐引發腦中風，因此前來求診表示，「我只是頭暈，又不是已經中風了，需要這麽激烈的（置放支架）手術嗎？」

中風危機｜進食黑蒜、洋蔥有助改善頸動脈厚度

根據2018年美國心臟科醫學會官方期刊研究顯示，多進食黑蒜、洋蔥等蔥屬蔬菜，對改善頸動脈厚度有幫助。江守山建議患者若不願接受支架手術，可多攝取黑蒜與洋蔥。

該患者遵循建議，開始每日進食1個黑蒜、每2天吃半碗洋蔥，一年後再次檢測顯示頸動脈厚度變薄，血流恢復順暢，頭暈症狀改善，暫時無需進行支架置放手術。

江守山表示，該患者仍需定期覆診，以追蹤其狀況，但健康飲食同樣重要。洋蔥富含多種營養素，每100g僅42千卡熱量，含鉀有助血壓控制，其中的槲皮素更是抗發炎關鍵成分。槲皮素作為類黃酮化合物，具強效抗氧化作用，能維持血管彈性，甚至具有抗癌功效。

同場加映｜真人實測7類食物強化血管

87歲病理科醫生家森幸男（Yukio Yamori）為京都大學榮譽教授，過去40多年來曾走訪全球25個國家，研究61個長壽及短命地區的飲食習慣。此外，他亦曾與世衛合作，調查不同飲食習慣與高血壓及中風的關係，並以自身實踐為例，提出3大飲食養生秘訣，當中包括每日進食以下7類食物強化血管。

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腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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資料來源：腎臟科醫生江守山

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