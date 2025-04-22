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奪命提示｜謝東閔慘死再掀終極Big Boss熱討　林子善1原因頂替張國強成嫌疑人

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

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楊證樺及謝東閔角色先後死亡，謝東閔角色之死，更在網絡掀起熱討。

【奪命提示 / 奪命提示大結局 / Big  Boss / Julie】《奪命提示》在昨晚（4月21日）一集播出後，郭柏飛（陳山聰飾）忠奸之謎終於解開。原來柏飛因懷疑「Julie」是ASIB的內鬼，而且人數不止一人；為了不打草驚蛇，才秘密開展調查。

真相大白後，柏飛與姜姐（劉佩玥飾）及子超（丁子朗飾）聯手進行調查，二人先向IT部阿頭艾鐵（李嘉晉飾）埋手，隨著線索越揭越多，關Sir（張國強飾）就是Big Boss Julie的答案亦似乎呼之欲出…

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奪命提示｜每集均有一位關鍵人物死亡

隨著Big Boss真身逐步浮上水面，《奪命提示》的死亡名單亦與日俱增，昨晚阿弼（楊證樺飾）及和事佬（謝東閔飾）先後下車（身亡）。

據知這只是開始，在餘下四集的劇情，《奪命提示》死亡人數將會陸續增加，而且每集均有一位關鍵人物死亡，劇情絕對緊湊。

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奪命提示｜官方發布雙劉靚靚婚紗照

根據昨晚劇尾播出的第27集劇情預告片，正當柏飛姜姐嘉莉（劉穎鏇飾）俊朗（張振朗飾）開心舉行婚禮之際，Julie以面具Look突入宣布柏飛媽咪（呂珊飾）被捉，新一輪ASIB VS Julie的鬥智鬥力即將展開！

今日，無綫官方發布「雙劉」靚靚婚紗相配合宣傳，據知這場原本開心幸福的婚禮不但中途迎來極大衝擊，最後更會悲劇收場，欲知劇情發展，記住留意今晚一集。

奪命提示｜網民懷疑張國強身份

另昨晚和事佬之死亦在網絡引發熱討，由於飾演和事佬的謝東閔一直是Big Boss四大嫌疑人之一。

隨著他昨晚為保護柏飛中槍身亡，網民對謝東閔這次原來飾演好人大表驚訝，又指撇除陳山聰後，如今Julie最大嫌疑人是林子善及張國強。

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對於張國強，近乎全網肯定他就是本劇重要奸角，但是否最大奸角，網民則抱有極大質疑，普遍認為尚有四集才大結局，「終極Big Boss冇理由咁易估」，並一致認為看似善良的劉力（林子善飾）極有可疑，一夜之間，子善更取代張國強成終極Big Boss頭號嫌疑人。

另亦有網民堅信謝東閔「有啲嘢」，故認為和事佬極有可能與張國強夾埋假死，並期待餘下的劇情再有新一輪反轉。

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