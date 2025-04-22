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人事變動｜潘偉賢4.23起坐正任中大常務副校　中大畢業已服務母校37載

港聞

發布時間： 2 小時前

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中大署理常務副校長潘偉賢獲通過於4月23日起出任常務副校長。（資料圖片）

香港中文大學校董會今天（22日）通過，委任本身是中大畢業、並在母校服務長達37年的中大署理常務副校長潘偉賢，出任常務副校長，任期5年，明天（23日）起生效，接替已於去年12月底卸任的陳金樑。

中大校董會於2024年10月29日成立遴選委員會，物色合適人選接替陳金樑擔任常務副校長一職。大學委託人才顧問公司協助展開徵聘工作。遴選委員會於2024年12月刊登招聘啟事，並諮詢主要持份者對常務副校長的要求和期望，同時邀請各方提名。委員會通過推薦潘偉賢為下任常務副校長唯一候選人，並獲校長支持，遂由校長向校董會作出推薦。

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潘偉賢成唯一獲薦候選人　查逸超：理想人選

潘偉賢現時身兼中大署理常務副校長、中大副校長（教育）及偉倫統計學教授。中大指，潘偉賢將協助校長掌管大學教務，籌劃大學未來之教研計劃、領導有關計劃的執行及評估，並加強學術與研究發展。她將協助大學延聘優秀學者、制定教研的資源分配方案，以提供更卓越的學習和研究環境予師生。

中大校董會主席查逸超表示，潘偉賢於中大服務多年，對中大的發展和教學革新有著深刻的理解與貢獻，並讚揚她在學術創新與高等教育管理領域成就卓越，是常務副校長的理想人選，有信心潘偉賢憑藉其豐富經驗，定能助中大校長盧煜明帶領中大再創高峰。

已服務中大37年　曾與新任校長盧煜明合作

今年1月8日起接任的中大校長盧煜明指出，潘偉賢已在中大服務37年，在擔任理學院副院長、協理副校長及副校長時，致力於推行以學生為本的創新教學策略，而在擔任署理常務副校長期間，二人亦緊密合作，籌備啟動大學未來五年策略計劃的程序。他深信潘偉賢將利用其深厚的校務管理經驗與前瞻視野，助中大的發展取得更大突破。

潘偉賢表示感謝校董會及校長對其信任，「我與中大有著深厚的聯繫，這裏不僅是我學術生涯的起點，也是培育我的母校。能夠回饋母校，既是一份光榮，更是一種責任。我定當竭盡所能，與校董會、盧校長、大學管理團隊及各位同仁緊密合作，為推動中大的未來發展貢獻力量。」

據中大介紹，潘偉賢於1983年及1985年先後取得中大數學理學士及統計學哲學碩士學位，並於1987年獲加州大學洛杉磯分校生物統計學博士學位。她自1987年加入中大統計學系擔任講師，於2001年升任為教授。及後於2004至2014年出任理學院副院長（教育）、2006至2014年任中大科學教育促進中心主任、2012至2015年擔任中大學能提升研究中心主任、2014年出任大學協理副校長，並於2015年出任大學副校長（教育），致力提升大學的教學質素，直至今年1月起兼任署理常務副校長。

潘偉賢曾奪多個獎項，包括2011年獲大學教育資助委員會頒發首屆「教資會傑出教學獎」。她曾領導多個大型的跨院校、跨領域、跨界別的教育發展項目，成立香港高等教育卓越教學聯盟，在一系列主導教育發展的委員會中擔任主席或委員，並領導開展創新課程，如中文大學及中文大學（深圳）合辦的「2+2雙主修課程」。

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香港中文大學 數學科 大學 盧煜明

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