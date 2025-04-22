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麥當勞職場欺凌事件｜片段流傳麥當勞男職員向女同事吐口水　涉事員工已停職調查

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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麥當勞男職員向女同事吐口水事件引關注，有關方面表示涉事員工已停職。

【麥當勞 / 職場欺凌 / 吐口水】網上流傳一段靜音影片，連鎖快餐店麥當勞疑發生職場欺凌事件。一名穿黑色衫的戴眼鏡男職員，疑斥責一名橙衣女同事，期間更向對方吐口水。麥當勞透露最新進展，指涉事員工目前正停職接受調查。

據了解，事件發生於去年12月，地點為北角英皇道康澤花園麥當勞員工休息室，年僅16歲的女事主和男事主有身體碰撞。據悉，她昨日發現片段廣為流傳，偕父親和另一名同事回到涉事的麥當勞，並與經理接觸想刪除片段。惟經理稱不知道何人拍攝和上傳片段，事主父親報警求助。執法部門已提醒事主應向社交平台提出求助，案件列作糾紛案件處理。

職場欺凌｜網傳麥當勞男職員向女同事吐口水　麥當勞稱將進行內部調查

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麥當勞職場欺凌事件｜交由警方跟進

麥當勞發言人表示，個案已交由警方跟進，涉事員工目前正停職接受調查。

麥當勞指將持續與相關員工及其家人保持溝通，並提供適切協助。因涉及私隱，恕未能提供進一步資料：「公司重申對任何違規事件一直採取零容忍態度，並會嚴肅處理跟進個案，以確保員工能在安全的環境下工作。」

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