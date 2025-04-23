名人尖子︱《愛回家》「英進」轉跑道花8個月考獲侍酒師　招浩明親解與品酒師不同之處

【愛回家/招浩明/喇沙書院/侍酒師】《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明最近鮮有在螢幕上出現，原來他去了讀書，更花了8個月考獲侍酒師資格，他現在於中環一間高級餐廳任職，不過他表示不會放棄演藝事業，希望兩邊兼顧。他受訪時更拆解侍酒師（Sommelier）與品酒師的分別，原來要取得侍酒師資格一點都不容易，當中Master Sommelier頭銜全球只有270多位，所以浩明表示又要努力溫書了！

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從小品學兼優，在本地著名名校喇沙小學就讀再升讀喇沙書院的招浩明接受TOPick記者電話訪問，他透露其實從小到大都對酒好有興趣，當他接觸到這個侍酒師課程時，發現原來很有深度，尤其是當中的歷史、地理和釀造方法，所有知識都令他覺得非常有趣，並希望繼續深入研究，所以就報讀品酒課程。

一向喜歡魔術的招浩明報讀品酒課程後，開始思考有什麼職業可以同酒有關而且又可以利用演員這個身份去發展，所以他鑽研如何將魔術融入侍酒服務，將客人體驗提升去另一個層次。他說：

我很喜歡與人交流，亦都好享受表演。我發覺侍酒師這個職業不但可以運用到我對酒的知識，又可以同客人交流。對我來說，每台客人就好似一個舞台一樣，這個與做演員也有相似的地方。

招浩明拆解侍酒師與品酒師的分別

招浩明現在於中環一間高級餐廳任職侍酒師，他透露平時職責包括酒單設計：侍酒師要根據餐廳的菜單及客人口味，揀選策劃酒單上面的酒款，確保酒水同食物可以完美配搭；酒水採購：負責採購餐廳入面的酒水，包括同供應商討論價錢、訂購酒水及管理庫存；酒窖管理：管理及維護酒窖，確保所有酒水都在合適的條件下儲存，維持酒窖清潔整齊；酒水服務：為客人提供專業的酒水服務，包括推介酒水、開酒、倒酒及解答客人關於酒水的問題；酒水知識：為餐廳員工提供相關的培訓，確保他們為客人提供專業的服務；食物與酒水配搭：根據客人的菜色及口味，推介適合的酒水配搭，提升客人的用餐體驗。

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招浩明表示侍酒師主要有兩個國際認證，分別是葡萄酒與烈酒教育基金會(WSET)和侍酒大師公會Court of Master Sommeliers (CMS)。WSET 是全球最大型葡萄酒、烈酒及清酒資格認證機構，而CMS是其中一個國際間最被認同可的專業侍酒師證書，目前全球只有約270多位侍酒師得到Master Sommelier頭銜。兩者各有難處，而最難一項就是blind tasting（盲品），品酒者需要講出酒的牌子、產地、年份等等。這樣的訓練可以幫助品酒者更加客觀及公正評估酒的質素及特色。

而侍酒師（Sommelier）與品酒師（Winetaster/Wine Critic）不同之處，主要在工作環境及內容，侍酒師主要於高級餐廳、私人會所或者酒店，而品酒師通常於酒莊、酒商、雜誌、報紙或者獨立的評酒機構度，他們通常是撰寫酒評及評分，為消費者提供買酒的建議、參與酒款選拔同比賽，擔任評審、研究及分析市場趨勢以及主要通過酒評、文章及演講去跟消費者互動，招浩明強調侍酒師及品酒師都是酒水界的專業人士，但侍酒師更加專注於餐飲場所的酒水服務及管理，而品酒師就更加專注於酒款的評價、分析同推介。

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招浩明：希望將魔術融入侍酒服務

招浩明從小就喜歡表演，6歲起學習魔術，他曾在節目上表演精彩啤牌魔術，參加過不少國際大型魔術比賽並屢獲殊榮，他曾表示「學習魔術最重要是耐性，因為很多技巧要長時間練習。」所以未來他希望將魔術融入侍酒服務，能夠滿足他的表演欲外，更可以帶給客人難忘的體驗。

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