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ESG｜屈臣氏夥ClimatePartner碳補償計劃　涵蓋產品系列增至30個

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

為響應「世界地球日」，屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏宣布加深與 ClimatePartner 的合作，進一步擴大其碳補償計劃，讓顧客透過選購屈臣氏獨家可持續產品，攜手抵銷超過 4,000 噸二氧化碳排放。

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屈臣氏由 2023 年起與 ClimatePartner 合作碳補償計劃，初期涵蓋 7 個產品系列，為加強實踐可持續發展，現在該計劃擴展至 30 個產品系列，並於香港、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、新加坡、越南、印尼、土耳其及海灣阿拉伯國家合作委員會等市場的屈臣氏 O+O(線下及線上)店舖推出。
 

除了印尼 Rimba Raya 的森林保護項目外，屈臣氏還於中國內地定西市開展造林項目，該地受沙漠化、旱災和嚴重水土流失影響，於當地種植耐旱的樹種，有助把退化的農地轉化為繁茂的森林。除了為環境帶來正面的影響外，造林和森林保護項目可為當地居民提供就業機會，特別是女性，促進性別平等並建立更共融的社區。

造林和森林保護項目可為當地居民提供就業機會，特別是女性。

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