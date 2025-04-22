急症室加價｜退款安排將恒常化惟需扣50元「分流費」　彭鴻昌：夾心階層影響最大

公立醫院急症室非危重病人收費將由明年1月1日起加至400元，屆時將同步恒常化急症室特別退款安排，惟市民只可獲退回350元。據悉，被扣除的50元為醫管局早前提及研究收取的「分流費」。

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基層醫療健康專員彭飛舟今（22日）在報章撰文指，醫管局將把急症室特別退款安排恒常化，若市民在急症室求診輪候期間，願意選擇到其他醫療機構就診，可以申請退款，隨着急症室新收費於明年1月1日起加至400元，棄診市民將獲退回350元，意即有50元費用不獲退回、不再獲全額退款。

翻查醫管局行政總裁高拔陞上月底接受傳媒訪問時透露，正研究將求診高峰期的退款措施恒常化，並稱市民來到急症室分流已接受了服務，有些工作已在進行，正研方案收取俗稱「分流費」的費用。

根據醫管局上月公布去年12月21日至今年3月9日未就診病人申請退回登記費的數字，共涉6,635人申請退款，佔求診病人約1.5%，當中逾98%退款病人為第4及第5類、即次緊急和非緊急病人。社區組織協會幹事彭鴻昌指，上述數字可反映退款申請人較少，相信新退款安排對於減輕急診室負擔幫助有限。

彭鴻昌認為，受措施影響最大的是未獲醫療補貼的中下層夾心市民，他雖明白急症室登記及分流需要成本，但現時也能做到全額退款，不理解為何未來需要收取50元「分流費」。他又指，非危重病人收費加至400元，已可令市民謹慎使用急症室服務，認為當局可以先觀察新收費實施成效，再推行新的退款安排，若兩者成效差距不大，盼可恢復全額退款安排。

他又表示，部分市民未必能自行辨別自己是屬於哪類病人，需要由醫護人員分流後才安心，反建議當局優先考慮設置更多低成本的分流方法，如網上分流等，以助減少濫用急診室問題，相信會較扣除分流費的做法更有效。他續指，亦有部分市民因居住區內較少私家診所、假期及夜間求診無門等，才到急症室求醫，若能增加相關服務，相信也能分擔急症室人流。

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣認為現時急症室退款等候時間過長，形容退款機制屬「付錢容易退款難」，若收取50元，退款時間應相應縮短，並使用更方便的退款方法。

另外，彭飛舟在文中也表示，普通科門診將於今年內與家庭醫學專科服務統一命名為「家庭醫學門診服務」，料於今年度增加約5萬個診症名額，並加強專屬診症名額優先照顧弱勢社群。

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