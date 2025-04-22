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機鐵加價︱學者指短途客對價格敏感　交通選擇多影響機鐵客量

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機場快綫擬加價9.4%，有學者估計，現時本港短途客較多，他們對價格較敏感，因而受到影響。(曾耀輝攝)

機場快綫擬加價9.4%，有學者估計，現時本港短途客較多，他們對價格較敏感，因而受到影響。而復活節長假期正式結束，4月17至21日期間有近600萬人次出入境，港人出境人次為247萬。

復活節5日　港人出境247萬人次

中大航空政策研究中心行政主任袁志樂表示，機場數據顯示，飛機升降量和客運量已回復至疫情前水平，現時短途旅客較長途客多，而短途客對價格敏感度更高，因消費降級和較精打細算，加上有不同的方法來往機場，未必選擇乘機鐵；加上機鐵主打商務旅客，目前商務客減少，影響乘坐情況。

機場快綫擬加價9.4%，有學者估計，現時本港短途客較多，他們對價格較敏感，因而受到影響。(曾耀輝攝)

入境處亦公布最後一日（21日）復活節長假期的出入境數字，當日有76.7萬港人回港，最多人次經羅湖口岸。至於整個假期，若加上耶穌受難節前夕（17日）的數字，5日假期共有近310萬人次出境，入境人次則有290萬，兩者合計有達600萬人次出入，與入境處早前預計的604萬人次（包括香港居民及訪客）接近。出境人次之中有247萬為港人，佔總出境人次的79%。

高鐵香港段於2018年9月開通，不過一年多後遇上疫情封關。近年大批港人經高鐵北上消遣，今個復活節假期更明顯。大航假期市場推廣部總監李鴻耀表示，旅行社最近觀察發現日韓團需求減少，市民改為報內地團，亦更多人乘高鐵到中距離城市，如武漢和昆明等。

機場快綫擬加價9.4%，有學者估計，現時本港短途客較多，他們對價格較敏感，因而受到影響。(曾耀輝攝)

內地吸高鐵港客　可更快往景點

李鴻耀解釋，除了高鐵開通更多中長途目的地，內地政府亦加強力度吸引香港旅客。他透露，有部門與他們簽訂協議，希望他們今年帶10萬名港人到清遠旅遊，相關部門即使不提供優惠，也會提供協助，如景點的特別通道使用權，讓他們的旅客更快進入景點。

李鴻耀直言，高鐵為部分客人帶來更多選擇，以淡季昆明8天團為例，高鐵和飛機團可差1,000多元，對價格敏感的客人會選擇高鐵團。

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