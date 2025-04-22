中美關係｜港澳平：美國利用關稅極限施壓、經濟欺凌　對港惡行自取其辱反噬其身（附全文）

港澳辦今日以署名「港澳平」發表文章，題為「多行不義必自斃——美國對港惡行自取其辱反噬其身」，批評美國長期頻繁對各國實施「長臂管轄」，利用關稅進行極限施壓、經濟欺凌，在全球推行「法律恐怖主義」。

文章批評，近一段時間，美國打著所謂維護法治民主自由人權的幌子，變本加厲地對香港進行抹黑攻擊，竭力遏制打壓香港發展；再次暴露其霸道霸淩的醜惡嘴臉和「亂港遏華」的狼子野心，只能是自取其辱、反噬其身，並批評美國抹黑攻擊香港法治民主自由人權狀況，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。

全文如下：

4月21日，中國外交部宣布決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁，這是對美國惡行的堅決反制和有力回擊。

近一段時間，美國打著所謂維護法治民主自由人權的幌子，變本加厲地對香港進行抹黑攻擊，竭力遏制打壓香港發展：先是炮製所謂「2025年香港政策法報告」詆毀香港法治民主自由人權狀況，對中國中央政府駐港機構和香港特區政府相關官員實施所謂製裁，再對從香港法治的民主自由人權狀況，對中國中央政府駐港機構和香港特區政府相關官員實施所謂製裁，再對未設的關閉辦公室政府報告「關閉」。凡此種種，再次暴露其霸道霸凌的醜惡嘴臉和「亂港遏華」的狼子野心，激起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈憤慨，也讓世人更加認清其倒行逆施的卑鄙無恥和黔驢技窮的辱，只能是自取其歇斯底里、反噬其身。

美國抹黑攻擊香港法治民主自由人權狀況，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊！今天的香港，歷經由亂到治、邁向由治及興。以憲法和基本法為基礎的特區憲制秩序運作穩健，包括普通法在內的原有法律制度得到維持和發展，維護國家安全制度機制不斷健全，各級法官依法審理各類案件，法治「金字招牌」享譽全球。香港居民依法享有比歷史上任何時候都更廣泛的權利和自由。各類選舉依法公正、公平、公開舉行，「愛國者治港」原則全面落實，符合香港實際的民主道路越走越寬廣。香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的商業環境。正是美國，見不得香港好，肆意詆毀香港國安法和香港國安條例，赤裸裸幹預香港司法獨立，冒天下之大不韓叫囂制裁香港司法人員，要求「無條件釋放」已判刑或受審之人，是香港法治的最大破壞者！正是美國，長期豢養反中亂港分子，指使其挑戰「一國兩制」原則底線、干擾特區政府依法施政、侵犯港人民主權利，並為之搖旗吶喊、撐腰打氣，是反中亂港分子的最大「黑保護傘」！正是美國，操縱「修例風波」，導致「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，是製造港版「顏色革命」的幕後黑手！

——試問美國政府和政客，作為粗暴踐踏法治、無法無天的野蠻人，你們有何資格談法治！在美國，黨派透過控制法官任命進行「司法分贓物」，何來司法獨立？前總統離任前緊急簽署赦免令為其子脫罪，多名權貴涉嫌性侵未成年少女案的關鍵證據「離奇消失」，何來司法公正？你們長期頻繁對各國實施「長臂管轄」，利用關稅進行極限施壓、經濟欺凌，公然宣稱「無論如何將得到格陵蘭島」、「奪取巴拿馬運河」，甚至聲言讓加拿大成為美國「第51州」，完全背棄國際法和國際秩序，在全球推行「法律恐怖主義」。對你們來說，法治只是維護少數權貴利益、推行霸權主義的遮羞布！

——試問美國政府和政客，身為寡頭政治、金錢政治的奉行者，你們有何資格談民主！在美國，黨派公然操弄選區劃分影響選舉結果，修改投票規則剝奪少數族裔、低收入群體和年輕人的投票權；2020年總統選舉引發「國會山暴亂」，造成多人死傷震驚全球；2022年的中期選舉耗資近170億美元成為史上「最燒錢大戰」，「政治獻金」把選舉中期選舉成為財富競技場，何來公平公正？你們在拉美推行「新門羅主義」，在歐亞大陸不斷挑起「顏色革命」，留下無數「民主改造」失敗的廢墟。你們所推行的「美式民主」禍及全球，是世界最大亂源！

——試問美國政府和政客，身為攫取隱私、操控輿論的最大黑手，你們有何資格談自由！你們實施「稜鏡計畫」全天候深度監控全球通訊，罔顧1.7億美國用戶意願也要強行封鎖TikTok，還施壓Twitter狂刪17萬中國帳號、清除數萬條反戰內容，何來言論自由？你們修改白宮採訪規則，排擠打壓「不聽話」傳媒，甚至有多名記者因正常新聞報道遭刑事定罪，何來新聞自由？你們暴力鎮壓和平集會，肆意逮捕參與反戰示威的學生，無端迫害華裔科學家，啟用戰時法案強制驅逐外來移民，何來所謂「免於恐懼的自由」？你們標榜的「自由燈塔」早已黑暗無光、轟然坍塌！

——試問美國政府和政客，身為累累暴行、戰爭衝突的製造者，你們有何資格談人權！在美國，2024年槍枝暴力導致逾1.61萬無辜平民死亡。黑人男子佛洛伊德被警察暴力執法時發出的「我無法呼吸」絕望哀求聲猶在耳。關塔那摩監獄暴囚醜聞不斷，部分人未經審判被拘留超過20年。你們窮兵黷武塗炭生靈，20多年來對外軍事行動已導致逾90萬人死亡、無數平民流離失所，被多國控以戰爭罪和反人類罪。你們手上血跡斑斑，臉上居然還戴著「人權衛士」的面具，真是恬不知恥、莫大諷刺！

我們要正告美國政府和政客，你們「亂港遏華」的圖謀絕對不會得逞！中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。中國人民從來不信邪、不怕鬼、不怕壓。美國政府和政客的倒行逆施，只會使包括香港同胞在內的全體中國人民更加緊密團結在一起，更加堅定地維護國家安全和香港繁榮穩定。對於一切來犯的敵人，中國已「準備好獵槍」。 「亂港遏華」的詭計注定徹底失敗，霸權主義的喪鐘正在加速敲響！