考察活動｜網傳中學生交流活動期間被偷拍全裸片段　警方：去年一男童被捕後接受警司警誡

網上流傳，有中學生參與交流考察活動期間，洗澡時被偷拍。教育局表示，據了解事件在去年3月發生，學校已成立危機小組處理，並就事件報警。警方表示，在去年4月拘捕一名男童，他其後在去年5月時接受警司警誡。

去年一男童被拘 最近影片再流傳

近日有社交平台專頁稱，有中學生在參與交流考察活動期間，洗澡時被偷拍全裸片段，又稱片段在校內瘋傳，目前更被上載至社交平台的群組。

▲ 網上流傳，有中學生參與交流考察活動期間被偷拍全裸片段。（「荃媒」FB截圖）

教育局回覆傳媒查詢時表示，十分關注事件，在得悉事件後已向學校了解。教育局稱，據了解事件在去年3月由學校舉辦的考察活動發生，學校已按機制處理，包括啟動危機處理小組，為有關學生提供支援及輔導，並已就事件報警及按訓輔機制跟進個案，以及與持份者保持溝通，為其他有需要的學生提供適切的輔導。教育局表示，一直與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

警方表示，在去年3月14日接獲相關報案，其後由葵青警區刑事調查隊第五隊人員跟進，並在去年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名當時14歲的男童。該名男童其後在去年的5月22日接受警司警誡。

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