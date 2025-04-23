  • 27°C
香港時間：2025423日 (三) 07:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教科書｜適用書目表出爐　有小學科學科教科書減價近七成

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《適用書目表》出爐，有科學科教科書劈價近7成。（資料圖片）

教育局「適用書目表」昨更新，下學年才正式推行的小學人文科和科學科，已有3間出版社調低新書價格，至與其他出版社課本定價看齊，甚至更低，其中一套科學科教科書售價更大減約7成。

教育局表示，新學年適用書目表上的課本價格，整體平均較本學年升約2.9%，加幅較去年的3.16%略為放緩。至於凍結價格和減價課本則佔約25%。其中將取代小學常識科、9月新學年才在小一和小四起全面推行的人文科和科學科，對比上月率先在適用書目表發布定價，多間出版社調低課本價格。

有人文科教科書減價後價格與其他教科書相若

「尊科數碼教育服務」出版的小一和小四科學科教科書《小學科學探索》，每套價格由原先386元，大減69.4%至118元，比其餘4個書商出版課本更便宜；原本屬第二貴的教育出版社小四《科學新領域》，全套課本減價30元至246元，頓成最貴科學科課本。

人文科方面，現代教育研究社的小四《現代小學人文》，每套書價減86元至190元，小一課本亦減40元至186元，兩套書減價後均與其他出版社的人文科教科書相若。

《適用書目表》出爐，有科學科教科書劈價近7成。（資料圖片）

初中公經社科教科書價格每套最貴700元

至於本學年起逐步推行的初中公民、經濟與社會科，中一至中三教科書均已列入書目表，5間出版社共推6套公經社科課本，價格介乎606元至700元。至於高中公民與社會發展科，明報出版教科書連續兩年凍價，其餘6套教科書均加價。

除了人文科和科學科，即將完成歷史任務的小學常識科亦有教科書減價。教育出版社的《今日常識新領域》（第三版），初小課本一套由1,064元減至948.5元，減幅達10.9%；高小課本價格亦由1,152元減至1,064元，減幅7.6%。

初小的中文科亦有教科書減價。教育出版社的兩套中文教科書《快樂學語文》和《我愛學語文》，每套價格減幅分別達15.2%和18.8%。

另外，有不少教科書的加價幅度，高於價格平均調整幅度2.9%。例如培生香港的4套初小英文科教科書，加幅均為7.2%。

《適用書目表》出爐，有科學科教科書劈價近7成。（資料圖片）

教育局：有呼籲書商履行社會責任　調整價格時保持克制

教育局表示，一直呼籲教科書出版社履行企業社會責任，定價時應盡量考慮目前經濟情況，保持克制，教育局亦提供免費和多元化的網上學與教資源，並鼓勵學校善用教育局的免費學與教資源，和發展校本資源提升學習效能。

最新一份《適用書目表》已包括小一和小四的人文和科學科教科書。教育局表示，兩科的小二和小五課本預計在明年9月前推出；小三和小六課本則預計2027年9月前推出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

教科書費用｜小學及中學生平均購書費按年升3.6%及4.3%　升幅高於同期通脹
12:04 2024/09/16
教科書費用｜小學及中學生平均購書費按年升3.6%及4.3%　升幅高於同期通脹
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
13:20 2024/10/03
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
常識拆科｜人文科教科書部分緊跟新版課框教小一生「高唱國歌」　校長：教師可用自己教法
06:01 2025/03/25
常識拆科｜人文科教科書部分緊跟新版課框教小一生「高唱國歌」　校長：教師可用自己教法

你可能感興趣

教科書費用｜小學及中學生平均購書費按年升3.6%及4.3%　升幅高於同期通脹
12:04 2024/09/16
教科書費用｜小學及中學生平均購書費按年升3.6%及4.3%　升幅高於同期通脹
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
13:20 2024/10/03
常識拆科｜小學科學科人文科呈分試比重年內公布　教科書料明年初完成送審
常識拆科｜人文科教科書部分緊跟新版課框教小一生「高唱國歌」　校長：教師可用自己教法
06:01 2025/03/25
常識拆科｜人文科教科書部分緊跟新版課框教小一生「高唱國歌」　校長：教師可用自己教法
中學 公民與社會發展科 常識科 英文科 中文科 學校 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光
北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」