教科書2025｜適用書目表出爐　小學科學科新書減價近七成

教育局「適用書目表」昨更新，下學年才正式推行的小學人文科和科學科，已有3間出版社調低新書價格，至與其他出版社課本定價看齊，甚至更低，其中一套科學科教科書售價更大減約7成。

教育局表示，新學年適用書目表上的課本價格，整體平均較本學年升約2.9%，加幅較去年的3.16%略為放緩。至於凍結價格和減價課本則佔約25%。其中將取代小學常識科、9月新學年才在小一和小四起全面推行的人文科和科學科，對比上月率先在適用書目表發布定價，多間出版社調低課本價格。

▲ 《適用書目表》出爐，有科學科教科書劈價近7成。（資料圖片）

有人文科教科書減價後價格與其他教科書相若

「尊科數碼教育服務」出版的小一和小四科學科教科書《小學科學探索》，每套價格由原先386元，大減69.4%至118元，比其餘4個書商出版課本更便宜；原本屬第二貴的教育出版社小四《科學新領域》，全套課本減價30元至246元，頓成最貴科學科課本。

人文科方面，現代教育研究社的小四《現代小學人文》，每套書價減86元至190元，小一課本亦減40元至186元，兩套書減價後均與其他出版社的人文科教科書相若。

▲ 《適用書目表》出爐，有科學科教科書劈價近7成。（資料圖片）

初中公經社科教科書價格每套最貴700元

至於本學年起逐步推行的初中公民、經濟與社會科，中一至中三教科書均已列入書目表，5間出版社共推6套公經社科課本，價格介乎606元至700元。至於高中公民與社會發展科，明報出版教科書連續兩年凍價，其餘6套教科書均加價。

除了人文科和科學科，即將完成歷史任務的小學常識科亦有教科書減價。教育出版社的《今日常識新領域》（第三版），初小課本一套由1,064元減至948.5元，減幅達10.9%；高小課本價格亦由1,152元減至1,064元，減幅7.6%。

初小的中文科亦有教科書減價。教育出版社的兩套中文教科書《快樂學語文》和《我愛學語文》，每套價格減幅分別達15.2%和18.8%。

另外，有不少教科書的加價幅度，高於價格平均調整幅度2.9%。例如培生香港的4套初小英文科教科書，加幅均為7.2%。

▲ 《適用書目表》出爐，有科學科教科書劈價近7成。（資料圖片）

教育局：有呼籲書商履行社會責任 調整價格時保持克制

教育局表示，一直呼籲教科書出版社履行企業社會責任，定價時應盡量考慮目前經濟情況，保持克制，教育局亦提供免費和多元化的網上學與教資源，並鼓勵學校善用教育局的免費學與教資源，和發展校本資源提升學習效能。

最新一份《適用書目表》已包括小一和小四的人文和科學科教科書。教育局表示，兩科的小二和小五課本預計在明年9月前推出；小三和小六課本則預計2027年9月前推出。

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