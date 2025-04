結業潮｜泰國過江龍甜品After You結業撤出香港　網民：咁好生意都做唔住

【結業潮/After You/泰國甜品/芒果糯米飯刨冰】高人氣的泰國過江龍甜品店After You Dessert Café周二(4月22日)在社交媒體宣布啟德AIRSIDE店營業至下周日(4月27日),並將暫時撤出香港,港人要和招牌芒果糯米飯刨冰說再見了。

最新影片推介:

結業潮|After You全線結業撤出香港

2007年在泰國曼谷開業的After You Dessert Café(After You),在當地擁有超過50間分店,是到旅遊必到的打卡店之一,其蜜糖吐司及刨冰系列深受顧客喜愛。After You於2022年初在香港開設首間海外分店,選址銅鑼灣,開業初期經常大排長龍,其中芒果糯米飯刨冰是必食甜品,泰式奶茶刨冰也是不少人的心頭好,還有各款泰國風味飲品及出售自家品牌零售美食產品,讓港人在本地也能隨時享受泰國地道甜品。

▲ 泰國過江龍甜品After You宣布結業。

不過,After You的銅鑼灣店早已結業,4月22日(周二)晚更在社交媒體宣布其灣仔旗艦店亦已關閉,而位於啟德AIRSIDE的最後分店則營業至下周日(4月27日),並感謝顧客的支持,「但我們現在要說再見(暫時的)」(Though we're saying Goodbye (for now!)),稱將暫時撤出香港,隨時歡迎香港顧客到泰國再光顧!

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

結業潮|網民:咁好生意都做唔住

有網民留言表示驚訝和不解,「咁好生意都做唔住」;有顧客就感歎還未試過去年推出的榴蓮刨冰,亦有數個留言稱「泰國再見」。

資料來源:IG@afteryoudessertcafehongkong、AfterYouHK官網

更多結業潮資訊:

結業優惠|奇趣天地結業全場貨品低至半價 Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒+大量公仔文具

結業潮|屹立鰂魚涌近30年「金峰靚靚粥麵」結業 招牌銀杏白粥/炸兩/腸粉成絕響

結業潮|台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業 全港剩2分店即日起推88折優惠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】