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結業潮｜泰國過江龍甜品After You結業撤出香港　網民：咁好生意都做唔住

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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泰國過江龍甜品After You結業撤出香港

【結業潮/After You/泰國甜品/芒果糯米飯刨冰】高人氣的泰國過江龍甜品店After You Dessert Café周二（4月22日）在社交媒體宣布啟德AIRSIDE店營業至下周日（4月27日），並將暫時撤出香港，港人要和招牌芒果糯米飯刨冰說再見了。

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結業潮｜After You全線結業撤出香港

2007年在泰國曼谷開業的After You Dessert Café（After You），在當地擁有超過50間分店，是到旅遊必到的打卡店之一，其蜜糖吐司及刨冰系列深受顧客喜愛。After You於2022年初在香港開設首間海外分店，選址銅鑼灣，開業初期經常大排長龍，其中芒果糯米飯刨冰是必食甜品，泰式奶茶刨冰也是不少人的心頭好，還有各款泰國風味飲品及出售自家品牌零售美食產品，讓港人在本地也能隨時享受泰國地道甜品。

泰國過江龍甜品After You宣布結業。

不過，After You的銅鑼灣店早已結業，4月22日（周二）晚更在社交媒體宣布其灣仔旗艦店亦已關閉，而位於啟德AIRSIDE的最後分店則營業至下周日（4月27日），並感謝顧客的支持，「但我們現在要說再見（暫時的）」（Though we're saying Goodbye (for now!)），稱將暫時撤出香港，隨時歡迎香港顧客到泰國再光顧！

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結業潮｜網民：咁好生意都做唔住

有網民留言表示驚訝和不解，「咁好生意都做唔住」；有顧客就感歎還未試過去年推出的榴蓮刨冰，亦有數個留言稱「泰國再見」。

資料來源：IG@afteryoudessertcafehongkong、AfterYouHK官網

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