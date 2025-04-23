天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇

【何雁詩 / 鄭俊弘 / 鄭讚廷 / 天使綜合症】何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）在2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher），不過夫婦漸漸發現Asher較同齡小朋友發展慢，直至Asher在1歲半時依然未見起色，因此讓Asher接受DNA排序，在2023年證實兒子患罕見病「天使綜合症」。

鄭俊弘夫妻大受打撃，但很快便重新振作積極應對，公開兒子病情希望令更多大眾關注「天使綜合症」，同時辦多場慈善演唱會希望能為患者及其家庭提供協助。

天使綜合症︱鄭俊弘何雁詩化愛為力量 加拿⼤慈善⾳樂會為治療天使綜合症籌款

▲ 何雁詩與鄭俊弘在加拿大辦《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善音樂會。

天使綜合症︱鄭俊弘夫婦兒子入幼稚園

此外，鄭俊弘夫妻帶Asher到美國接受密集治療，而且取得成績，在上月鄭俊弘接受YouTube頻道《One Night Talk》專訪透露，Asher已可以站立：「佢未識行，但佢依家扶住就可以企喺到㗎啦，要keep住食藥去控制腦抽筋呢個情況。」

同時，鄭俊弘更欣慰表示兒子可開口說出第一個字，稱：「佢同治療師玩，個治療師就塞咗啲嘢入去叫佢掹出嚟，Asher你掹出嚟啦，咁佢真係掹到，之後聽到被讚好叻，佢就講咗『叻！』佢係好有信心，唔知點解把聲係低嘅，有咁嘅聲，係好開心聽到有呢隻字，希望佢可以再講多啲。」鄭俊弘表示兒子有少少進步，他已經十分開心。

另外，再有一件值得高興的事，何雁詩在昨日於個人社交平台發文，表示：「Asher終於等到政府S位特殊幼稚園喇！YESSSSS下學期開始學返！由歲半入紙到而家終於有位返學喇！」

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天使綜合症︱何雁詩從兒子笑容獲力量

在本月中，何雁詩出席兒童節目錄影時，指兒子已認得路，每次駕車路經摩天輪便爆喊，因為不想上訓練班。

夫婦感美國治療課程效果好，有計劃再讓兒子到當地上堂，但要排期才能參加，透露：「最近佢仲學識『呀呀』咁講嘢話」何雁詩表示：「忙完返屋企，睇到佢嘅笑容令我哋有好大力量。」

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