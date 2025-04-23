名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時

【張根碩/躁鬱/甲狀腺癌/失眠】憑《原來是美男》於亞洲爆紅的37歲韓國男星張根碩，繼去年剖白自己患甲狀腺癌時的心路歷程後，近日他再於韓國綜藝節目剖白患躁鬱症過程，曾因此臥床6個月，一度令他無法如常進食及工作，嚴重失眠每日僅睡2小時，世界只剩下灰暗。

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年少成名曾患躁鬱症

張根碩近日韓國綜藝節目《走吧GO》分享自己過去自己的患病經歷，他指年少成名的自己亦曾陷巨大的精神壓力。他指最記得是多年前於日本東京巨蛋的演唱會結束後，便開始了長達6個月的情緒崩潰，並確診​​躁鬱症。首6個月，他因極度抑鬱，一度無法進食和工作，僅能躺在床上；更嚴重失眠，每晚僅睡2小時。慶幸透過藥物治療及入伍後過著有規律的生活，才終成功康復，目前已停藥且狀態穩定。

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躁鬱症後又罹癌

正當以為一切向好之時，張根碩在2023年10月又確診患甲狀腺癌。他指自己每年均有進行身體檢查，當醫生向他表示他身體有異狀時，再證實是甲狀腺癌時，他指當時自己反應是難以接受，亦完全不敢告訴其他人，直到去年5月接受手術後康復，才決定公開患病。

張根碩於2024年個人YouTube頻道上載影片，分享自己從發現患病、一邊抗癌一邊工作，再到完成手術治療後決定公開的心情。片中，，分享自己從發現患病、一邊抗癌一邊工作，再到完成手術治療後決定公開的心情。他透露自己於2023年10月進行例行性健康檢查，不料卻被醫生告知其血液檢測出現異常，進一步要求他驗血、做組織檢查，最終診斷出患上甲狀腺癌。張根碩憶述，醫生當時對他說「你身體裡驗出了癌細胞」，當下第一反應是「我會死嗎？」，坦言自己光是聽到「癌症」二字就有有恐懼感。

他表示，自己生病一事當時只有家人知情，拍攝《激讚網紅》時亦正在抗癌，但因為怕耽誤劇組、影響大家心情而選擇瞞病工作。他於影片中公開多張在醫院接受治療的照片，哽咽表示：「我現在不會痛了。」希望能透過自己的經歷帶給更多人勇氣與希望。

彷如重生過來的張根碩抗癌成功後，坦言除了更珍惜健康，亦因此埋下「幫他人撐傘」的決心。他指會努力賺錢，再將報酬投入於慈善，相信「自己所付出的好，最後也會回饋到自己身上」。

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躁鬱症患者多在青年至成年期發病

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在40歲以後才發病。

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

同場加映:甲狀腺癌：5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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