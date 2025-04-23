巴士鬧劇｜巴士車長乘客疑起爭執雙雙倒地　「演技在線」扮被撞癱坐不起

乘搭公共交通工具時，如若與他人發生爭執要冷靜，相互包容和理解，以免矛盾升級或耽誤其他乘客時間。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指有巴士司機疑與乘客發生衝突，雙雙倒地扮作被撞之勢，目擊者向司機大喊「邊有人拱你啫？你自己詐諦跌咋」；網民揶揄兩人是「最佳男主角」。

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巴士鬧劇｜巴士車長乘客疑起爭執雙雙倒地

據影片可見，1名疑身著巴士車長制服的男子，癱倒在車頭司機駕駛座旁，手握電話指向前方的藍色衫男子，爆粗指控道：「Ｘ街啊！拱Ｘ我！」；而藍衣男子聞言立即倒地躺下，還裝出抽搐的動作。

此時片中傳來目擊者的聲音，疑似回應司機的指控：「邊有人拱你啫？你自己詐諦跌咋，我做證！」；司機立即反駁大喊道，「你做咩證啊！我跌低咗喎，我依家受傷！我依家受傷！」；而藍衣男子則在一旁頻發「哦」、「哦」的叫聲，疑似扮跌倒難受的聲音。

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目擊者再次質疑司機假裝跌倒，「你坐係嗰度（指駕駛座），仲咩行出嚟啊？你行出嚟做咩啊？」；惟司機則不斷回應稱自己受傷，影片到此結束。

巴士鬧劇｜網民揶揄涉事雙方行為：最佳男主角

此事引來不少網民熱議，紛紛認為這場鬧劇離譜，涉事雙方做法都不太理性，「應該判兩人同罪同罰，持之以恆，相信以後會少呢啲事發生」、「最佳男主角」、「兩個一齊爭最佳男主角同男配角」、「25年上半年影帝已經出爐了」、「假啲，再假啲」、「全部要上戲劇訓練班」、「車廂入面就有cctv，一睇就知答案」。

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