拍賣專家專欄｜乾隆收藏書法超底價20倍2.5億成交　專家：成就天價書畫的3個條件

最近中國書畫拍賣圈最大的新聞，必然是4月10日香港蘇富比古代書畫專場拍出了一件元代書法家饒介（？-1367）的書法作品，達到最近幾年書畫市場的天價。這個星期就借它講解拍賣天價的「天時、地利、人和」。

1.「天時」是作品本身先天的條件。一件好的作品才能吸引買家的興趣。這幅作品絕對有條件。藝術家生平、書法精妙之處，以後有機會可再詳談。簡單而言，元代的作品在市場上已是非常稀有，且這件還有明代項元汴、乾隆皇帝收藏過的記錄，絕對是流傳有序的好作品。

2.「地利」是各種外在很難控制的因素，可以是拍賣公司、拍賣地點、經濟及市場大環境，甚至天氣等。譬如那天天氣不好，讓買家無法到達，導致錯過拍賣。這部分簡單概括就是時機和運氣。

3.「人和」是拍賣這個銷售形態最核心的部分，是買家競爭。拍賣和一般明碼實價銷售最核心的區別，是最終的成交價的決定權由誰去主宰。試想去一家零售店舖買東西，賣家會直接標示出售價。雖然可嘗試與賣家講價，但如果賣家不答應是不會成交的。最終價錢決定權其實是由賣方掌控。

▲ 元代書法家饒介的草書作品韓愈柳宗元文，本月初由香港蘇富比拍出2.5億港元的近年天價，卷首有清代乾隆皇帝題字「神傳醇潔」並鈐印「乾隆御筆」。（圖片：香港蘇富比）

反觀拍賣，拍賣公司很多時會顯示一個與賣家協商好的拍賣估價。不過它跟店舖的售價完全不同。它只能當做售價的指標，向潛在買家透露購買可能需要的價錢。賣家和拍賣公司其實同時也有一個確定好的底價或者最低出售協議價，在拍賣會開始後是不能更改的。當有人出價達到底價或更高價時，就必須成交。如果只有一位買家，拍品就會因為沒有競爭而在底價成交。倘若有多於一位買家競投的話，他們透過提高價錢競爭，而出價最高的人就會成為最終買家。最終成交價的決定權其實是由買家控制。

基於如此，就以這次饒介的作品而論，原本它的估價是1,000萬至2,000萬港元，成交價卻超出低估價20倍以上，以2.5億港元成交，上述「天時、地利、人和」，缺一不可。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《成就天價書畫的三個條件》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】