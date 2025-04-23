結業潮｜稻香青衣城分店結業　網民分析死因：唔覺得可惜

【結業潮/稻香/青衣城/酒樓】港人北上消費勢不可擋，本地餐營業生意難做，食肆結業的消息一浪接一浪，多引起街坊歎一聲可惜。有網民昨日在社交媒體發文，貼出青衣城的稻香昨日（4月22日）停止營業的通告，有網民指該青衣城稻香「當年都算係一時無兩」，不過現在結業「唔覺得可惜」，更有投訴其衛生差，見過老鼠在餐枱上跑來跑去！

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結業潮｜青衣城稻香結業

有網民周二（4月22日）在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指稻香青衣城分店貼出「停業通告」（見上圖），稱因租約問題，分店由4月22日起停業，感謝顧客一直以來的理解和支持，又請欲惠顧的食客移玉步到青衣翠怡商場分店。

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結業潮｜網民分析死因：唔覺得可惜

有網民留言稱青衣城稻香開了十幾廿年，「想當年宵夜一位難求」，而「最近星期日已見人唔多」、「兩三年前去食，都話佢擺唔耐，越做越差」、「一早就應該，依個位畀佢搞，浪費。上邊幾間都排隊時，得佢有咭位，睇下有無新人接手好過啦」。同時有不少留言抱怨其食物質素和服務態度：「出品垃圾」、「越嚟越難食，執左唔可惜」、「正常呀！咁難食招呼又差」；「不意外，冇招呼，食物唔得，有其他選擇唔會幫襯」。

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另從網民的留言可見，青衣城稻香的另一死穴是衛生環境惡劣。有網民只留下一句「依間好污糟」或「衛生勁差」，有網民就留下「有畫面」的分享：「自從之前夜晚見過有老鼠在餐枱上跑來跑去後就無再食過，執咗都係一件好事」。

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稻香以推出「一蚊雞」優惠菜式聞名，有網民至今記得「04年1蚊瑤柱節瓜脯湯底，原粒瑤柱」。官方資料顯示，中式餐飲集團稻香集團1991年成立，至今有超過80間食肆及餅店；分別在大埔和東莞開設食品加工及物流中心。稻香集團旗下有近20個品牌，涵蓋不同飲食風格，包括超級漁港、客家好棧、鍾菜館和泰昌餅家等。飲食業市道差，港人北上消費，稻香也深受衝擊，2024年中期業績按年挫87.86%，同期中港食肆和餅店共90間，按年減少22間。

資料來源：FB@青衣街坊吹水會、FB@香港茶餐廳及美食關注組、稻香官網

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