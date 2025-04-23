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富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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五索分享5次生BB經歷，形容感覺近乎死亡邊緣！（IG圖片）

【馬清鏗／五索／婚外情】34歲網紅「五索」鍾睿心與百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗發展婚外情，兩人拍拖9年兼育有4名子女，加上五索跟前夫育有1子，即五索年紀輕輕已誕下5胎！日前她自揭5胎都採自然分娩，過程痛不欲生，近乎死忘邊緣再翻生，而且生育後亦令她留下後遺症，又大爆馬生於產房的豬隊友行為！

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富貴情婦五索︱生5胎都是順產

五索跟馬清鏗的婚外情被爆出後，謠言滿天飛，有指馬生「嬲爆」，五索一度表示要消失於社交平台，不過很快她便「復出」繼續高調拍片炫富和講兩性關係，早前還孖住馬生到歐洲享受奢華假期，足見二人情未變。

日前五索趁復活節假期的最後一日，於IG上載影片，分享她生5個小朋友的經歷，並留言謂：「致天下偉大的母親」。她指耶穌復活了1次，自己卻似復活了5次，因為她生5胎都是順產：「生仔對我來說，不是一件容易的事，我第一次經歷了超過24小時的陣痛，之後愈生愈痛，因為生的時間縮短了，所以痛苦極度加劇了！」

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富貴情婦五索︱第一胎陣痛超過24小時

五索坦言生第一胎雖然陣痛時間長，但並沒有爆喊，但生第五胎卻喊到抽筋，她形容：「那種痛，就算我打了無痛針也沒辦法忍受到，因為我要剩下少少力『痾』出來，所以還是感受到，而這5次我都經歷近乎死亡的邊緣。」她續指頭三胎打了無痛分娩針還好，到第四、五次就感到很害怕，因為麻醉師打針前都會跟她說，這是有機會導致半身癱瘓，所以注射過程千萬不要動，而且無痛針的針頭很粗，打到骨頭上很痛。

富貴情婦五索︱無痛分娩後經常腰痛

經歷第四、五次無痛分娩後，她亦留下了後遺症，她說：「我條腰成日都好痛，每次經歷都像死過翻生，我很感恩自己都沒有死去。」繼而有感而發表示，可能小朋友會頑皮會反叛，另一半是豬隊友，但都不緊要，因為只有媽媽才能感受到BB帶來的百感交集，亦令她學懂做一個好一些的媽媽，並鼓勵所有媽咪：「我們已經很叻，做得很好。」

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富貴情婦五索︱大爆馬清鏗產房豬隊友行為

分享完生B血淚史後，五索意猶未盡，再分享影片爆馬生在產房的豬隊友行為，她指馬生為她製造了很多麻煩，包括馬生進產房的造型，他戴上口罩、耳塞、黑超和鴨舌帽，五索稱每次練習呼吸時見到他這一身裝扮，就會透不過氣。最令五索感無奈的是，她剛分娩完，馬生就買了雪糕、杯麵和薯片到產房，而他自己還嘆啤酒，又叫五索吃他買的東西，更表示：「最緊要你開心！」

雖然五索口裡抱怨，不過有網民就指她這是另類放閃，因為看得出馬生很痛鍚她，而五索這麼高調公開馬生的豬隊友行為，原來是因為她的IG帳戶已達10萬追蹤者，她留言表示：「全公司冒住生死嘅存亡，全力慶祝破十萬大關，我出賣完，今次就要等下一次200,000了，喜歡這樣的驚喜嗎？」

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