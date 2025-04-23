靚媽精明眼︱「添好運」減價吸客推下午茶　招牌焗叉燒包配熱飲只需呢個價？

【添好運/米芝蓮一星/點心/下午茶】曾連續12年獲米芝蓮一星的「添好運點心專門店」，今年2月進軍新界區開設第7間分店，點心、小菜生意愈做愈大。日前有網民發現，位於尖沙咀的分店激罕減價推出精選下午茶，招牌酥皮叉燒包、蒸飯、腸粉等任選其一，配熱飲只需40元。不過，網民似乎不受落，認為定價高，而且食物質素已不及昔日的水平。

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開業16年的添好運是香港本土點心店，由香港四季酒店米芝蓮三星餐館龍景軒前主管麥桂培，連同梁輝強師傅共同創立，2010年至2021年連續12年獲國際飲食權威米芝蓮星級榮譽，馳名點心包括酥皮焗叉燒包、燒賣皇、馬拉糕等。根據官網資料，添好運現時全球13個地區均有分店，當中香港佔7間店鋪。添好運在去年底更被菲律賓炸雞連鎖店快樂蜂（Jollibee）母公司快樂峰食品全資收購擁有。

添好運下午茶︱單點叉燒包原價已$40

日前有網民發現添好運推出下午茶優惠，並在香港茶餐廳及美食關注組fb發文指，去年10月新開幕的尖沙咀K11概念店，在下午茶2時半至5時半時段推出精選套餐，包括酥皮焗叉燒包、古法糯米雞、叉燒腸或蒸飯（鳳爪排骨飯、土魷馬蹄肉餅飯、煎蛋牛肉飯）任選一款包熱飲，只需40元免收加一，亦可加8元將熱飲轉皮蛋瘦肉粥，或加錢轉成其他特飲。

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至於其他點心價錢亦有調整，包括牛肉球、叉燒包特價32元、燒賣、蝦餃等42元起。翻查K11分店的點心菜單，單點酥皮焗叉燒包原價為40元、蒸飯42元、古法糯米雞48元，現時下午茶配送熱飲只需40元，變相減價招客。

添好運下午茶︱網民嫌棄：好普通

添好運推出優惠下午茶餐，似乎未能吸引網民的眼球，不少網民看圖後留言，直指添好運食物質素已下降，失去昔日米芝蓮的水平，「好普通又貴又唔好食」、「侍應面口招積，招呼傲慢，食物水準唔好」、「酥皮叉燒包普通到不得了」。

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添好運（尖沙咀K11店） 地址： 尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓119號舖 營業時間： 10:00-22:00 電話： 2489 8918

▲ 添好運推出各款點心美食。（官方fb圖片） ▼ 點擊圖片放大 +2

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