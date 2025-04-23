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醫美惹禍｜女子赴韓醫美打針不適　醫生漠視錯過黃金救治　左眼慘變永久失明

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【醫美／打針／失明】近年不少人赴韓國進行醫美療程，除了韓式自然美學深受青睞外，價格更是吸引人的關鍵！然而醫美療程潛藏風險，日前一名女子在韓國接受療程後，竟導致左眼永久失明，事件曝光後引起廣泛關注與討論。

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Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

美籍韓裔女設計師Esther Jeong日前在Instagram分享自身遭遇，她透露上月在韓國注射Juvelook時，當醫生為她注射左臉，她的左眼隨即感到不適並喪失視力。她立即向醫生反映至少三或四次，對方卻稱是麻醉藥的短暫副作用，未及時處理，僅安排她在房間等待逾一小時，最後更建議她回家休息。因她信任當時注射的醫生，錯失黃金治療時間，如今左眼已永久失明。

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事後Esther輾轉求診韓國六間頂級大型醫院，經多位資深眼科專科醫生診斷，最終確診為「視網膜動脈阻塞」（BRAO）。所有專家皆遺憾表示，其左眼視力損傷已不可逆轉。醫生們一致指出，若能在症狀出現後的「黃金兩小時」內緊急處置，原本極有機會大幅減輕甚至避免視力惡化。

醫美惹禍｜填充物進入血管造成眼動脈阻塞

醫生說明，雖屬罕見案例但確實存在風險，通常發生於注射填充物時，若填充物意外進入血管並流至眼部供血動脈，便會阻斷視網膜血流與氧氣供應，視力就會在數分鐘內喪失。加上延誤就醫，終致永久性傷害。

Esther無奈表示，自己在決定接受這項療程前，已耗時一年詳盡研究相關資訊，未料仍付出無法彌補的代價。她至今仍未放棄希望，留韓期間幾乎每日持續接受有助於改善病情的療法，可惜迄今未見顯著改善。為了討回公道，她已正式委任律師，準備對該醫療機構提起法律訴訟。

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