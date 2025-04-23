機鐵加價︱機場快綫加價合理　張欣宇倡加強高鐵站轉乘接駁

港鐵日前向立法會交通事務委員會提出機場快綫加價9.4%，其中香港至機場站的八達通成人票，將由110元增至120元。有議員認為即使機場快綫加價，對旅客仍有吸引力，亦建議加強九龍站與西九龍高鐵站的接駁，方便內地旅客轉乘。

立法會鐵路事宜小組主席張欣宇今早（23日）在電台節目表示，是次加價總體對市民日常生活影響有限，認為機鐵與港鐵其他市區重鐵路線的票價機制有所不同，由於並不屬日常通勤服務，所以價格商業化是合理情況。

機鐵加價︱建議加強高鐵站轉乘接駁

張欣宇認為，通脹對機場快綫而言只是參考，始終不是一般的民生服務，所以加價一般都是加10、15元的齊頭數，比較易記。而機鐵一般以遊客為主，票價相差10元、15元，相信對他們來說未必太大影響。但他明白今年經濟環境，許多公共服務加價、民生福利縮水，加價的消息會引起不同的觀感。

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張欣宇又指，由於客運量只回復至疫情前約7成水平，機場快綫加價雖然或會減少對票價敏感的乘客，但整體對機鐵的總收入仍會有所增加。特別是對遊客而言，機場快綫始終有其優勢，對於機場附近路面塞車的情況，機場快綫相對是更穩定和可靠的集體運輸工具，所以即使面對的競爭很大，仍有相對吸引力。

另外，他又建議加強九龍站與西九龍高鐵站的轉乘接駁，例如研究無人駕駛系統，吸引更多內地遊客選擇轉乘機場快綫到機場。而且，港珠澳大橋現時每日客流量超過10萬，當中若有數千人選擇乘搭機鐵，相信已對其營運有很大的幫助。

實政圓桌立法會議員田北辰則指，總體加幅低於累計通脹，屬可接受範圍。惟他最關注的議題是，現時前往博覽館的車費與機場一樣，比東涌綫貴太多，認為該站多數是香港居民出入，其票價不應與東涌站相差太遠，長遠是否應考慮與前往東涌的車費看齊。

此外，隨著機場三跑落成，相信日後會愈來愈多人乘坐飛機，機場快綫的容量可能會飽和；面對設計所限，又不能增加車卡數目，建議港鐵應該想辦法處理。

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