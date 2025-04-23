  • 30°C
香港時間：2025423日 (三) 13:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機鐵加價︱機場快綫加價合理　張欣宇倡加強高鐵站轉乘接駁

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會鐵路事宜小組主席張欣宇認為，即使機場快綫加價，對旅客仍有吸引力，亦建議加強高鐵站的轉乘接駁。（資料圖片）

港鐵日前向立法會交通事務委員會提出機場快綫加價9.4%，其中香港至機場站的八達通成人票，將由110元增至120元。有議員認為即使機場快綫加價，對旅客仍有吸引力，亦建議加強九龍站與西九龍高鐵站的接駁，方便內地旅客轉乘。

立法會鐵路事宜小組主席張欣宇今早（23日）在電台節目表示，是次加價總體對市民日常生活影響有限，認為機鐵與港鐵其他市區重鐵路線的票價機制有所不同，由於並不屬日常通勤服務，所以價格商業化是合理情況。

機鐵加價︱建議加強高鐵站轉乘接駁

張欣宇認為，通脹對機場快綫而言只是參考，始終不是一般的民生服務，所以加價一般都是加10、15元的齊頭數，比較易記。而機鐵一般以遊客為主，票價相差10元、15元，相信對他們來說未必太大影響。但他明白今年經濟環境，許多公共服務加價、民生福利縮水，加價的消息會引起不同的觀感。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

張欣宇又指，由於客運量只回復至疫情前約7成水平，機場快綫加價雖然或會減少對票價敏感的乘客，但整體對機鐵的總收入仍會有所增加。特別是對遊客而言，機場快綫始終有其優勢，對於機場附近路面塞車的情況，機場快綫相對是更穩定和可靠的集體運輸工具，所以即使面對的競爭很大，仍有相對吸引力。

另外，他又建議加強九龍站與西九龍高鐵站的轉乘接駁，例如研究無人駕駛系統，吸引更多內地遊客選擇轉乘機場快綫到機場。而且，港珠澳大橋現時每日客流量超過10萬，當中若有數千人選擇乘搭機鐵，相信已對其營運有很大的幫助。

實政圓桌立法會議員田北辰則指，總體加幅低於累計通脹，屬可接受範圍。惟他最關注的議題是，現時前往博覽館的車費與機場一樣，比東涌綫貴太多，認為該站多數是香港居民出入，其票價不應與東涌站相差太遠，長遠是否應考慮與前往東涌的車費看齊。

此外，隨著機場三跑落成，相信日後會愈來愈多人乘坐飛機，機場快綫的容量可能會飽和；面對設計所限，又不能增加車卡數目，建議港鐵應該想辦法處理。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 客運量 高鐵 機場 港鐵 田北辰 鐵路 通脹 九龍站 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光
北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地
2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地
外遊注意丨韓國遊客菲律賓遭搶袋反抗被當街槍殺　當局：一個半月內2宗
外遊注意丨韓國遊客菲律賓遭搶袋反抗被當街槍殺　當局：一個半月內2宗