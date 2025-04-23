時尚速報｜澳洲美容新貴Grown Alchemist到港　首間專門店推護膚三大皇牌

一提起來自澳洲的護膚品牌，大家會直接想到Aesop，但只要到過當地旅遊的人，都會懂得當地美容產品多得很，Grown Alchemist正是剛登陸香港的「袋鼠國」護膚品牌。

源自澳洲墨爾本的Grown Alchemist早在2008年已經成立，由始至終品牌都秉承將自然生態和生物科技互相結合，為了在港打響頭炮，專門店還未出現時，早在其他商場開設期間限定店和專櫃藉此測試市場水溫。

這間旗艦店除了發售溫和潔面啫喱、瞬效水光精華和肌底防禦啞致隔離霜3款皇牌產品外，同時亦提供兩種各須時60分鐘的護膚療程，包括筋膜重啟逆齡療程和零度煥活修護療程。

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前者針對紋理粗糙和輪廓鬆弛等問題，完成後重塑立體輪廓。後者則應用突破性零度按摩技術 X 生物適應性胜肽複合物注入，配合動能導入，啟動肌膚重生機制提升的彈潤感與輪廓線條，讓肌膚活力再生。新店開索名義兵分兩路，無論你喜歡選購產品、又或是直接在店裏親身體驗，Grown Alchemist的名字都是你必須認識的澳洲美容新貴。

地址：中環ifc商場1036店（6929 2588）、預約（2389 8868）

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