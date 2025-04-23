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校園直擊︱港澳信義會明道小學辦世界文化閱讀日　遊戲中認識中華及世界文化

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 31 分鐘前

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港澳信義會明道小學辦世界文化閱讀日。

港澳信義會明道小學】港澳信義會明道小學近日舉辦了「世界文化閱讀日」，透過閱讀讓學生探索香港、中華及世界文化。活動當天，師生均穿着具特色的世界服飾回校，學校瞬間變成一個國際文化交流的殿堂，展現出多元文化的面貌。

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校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

初小學生透過閱讀高年級創作的《舌尖上的香港──蛋撻》AI繪本，了解香港的非物質文化遺產和地道美食背後的故事。隨後，學生還動手製作蛋撻磁石貼，深刻體驗香港文化的獨特魅力和文化傳承的意義。為了 認識中華文化的深厚底蘊，學生閱讀經典名著《西遊記》，並欣賞生動有趣的劇場演繹。

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此外，他們還參與瓦當拓印活動，親手體驗古代建築的工藝美學，了解瓦當的重要性。除了本地及中華文化，學生更透過遊戲和師生共讀去認識世界文化。閱讀後，他們化身成文化傳播的使者，在教室中介紹不同的世界名勝，每班都創作出獨一無二的世界名勝圖鑑。學生還閱讀世界特色動物的書籍，隨後參與問答比賽，通過趣味競賽深化知識。

而文化遊縱更是活動的一大亮點。學生透過跳舞與唱歌體驗世界流行藝術。閱讀地圖與地圖配對的活動亦幫助學生建立地理概念，加深對世界格局的理解。此外，學生還翻譯外語圖書，嘗試把文字從外語翻譯成中文，從中體會語言的重要性。

「世界文化閱讀日」不僅讓學生深入探索多元文化，更透過書本與活動讓他們培養對世界的好奇、尊重與熱愛，從閱讀中開啟更廣闊的文化視野。

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