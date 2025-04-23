麻疹︱台女遊越南染麻疹傳染同事接觸者達235人　發病7天後全身出疹嚴重可致死

【麻疹／麻疹群聚／傳染病／麻疹症狀／預防麻疹】遊越南小心麻疹病毒！台灣疾病管制署於昨日（22日）公佈上周新增2宗麻疹確診病例，是由越南境外移入，分別是一名台北市20多歲女性和一名匡列接觸者、新北市30多歲女性同事確診。可傳染期間兩人接觸者共達235人，成為今年台灣第4起麻疹群聚。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，境外移入個案台北市20多歲女性有接種兩劑麻疹相關疫苗，在3月底曾至越南峴港旅遊，回台後7天出現症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐等，一度以為是腸胃炎問題，至發病4天後全身出疹，第4度就醫評估旅遊史後，通報麻疹並最終確診。個案進行居家隔離，匡列接觸者154人。

而該名境外移入個案的職場接觸者、一名新北市的30多歲女性，兩人在病毒可傳染期間有接觸。女同事接觸9天後出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛，當天就醫通報採檢，兩天後確診麻疹，研判為本土個案，進行個案居家隔離並匡列接觸者81人。值得注意的是，台中市衛生局發佈該本土個案活動史，顯示其發病前一天（4月15日），曾至台中的足湯養生館、餐廳、茶店。當時雖無症狀但評估已有傳染力，提醒民眾注意。

疾管署副署長羅一鈞指出，含越南境外移入個案引爆的麻疹群聚共計2案，為台灣今年第4起麻疹群聚，接觸者共235人，須監測至5月11日。羅一鈞示警，近期越南麻疹疫情嚴重，呼籲近期曾赴越南旅遊的民眾，請於返台後3周內注意有無發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼、出疹等症狀，及時就醫告知旅遊史。

衞生防護中心：感染麻疹嚴重可致死

根據香港衞生防護中心網資料顯示，麻疹由麻疹病毒所引起。受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達21日，留下褐色斑痕或出現脫皮。病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

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感染麻疹高風險群組包括未滿一歲兒童、及計劃到高風險地區旅遊或有接觸風險者。根據本港衞生署資料，「接種疫苗」是最有效預防麻疹的方法。在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童會分別在12個月大及18個月大時，接種共兩劑含麻疹的疫苗。

此外，市民亦應保持良好的個人衞生，經常保持雙手清潔，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，若有發燒、出疹或呼吸道病徵，應戴上外科口罩，及盡早向醫生求診。

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