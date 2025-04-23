永野芽郁不倫戀︱宅男女神永野芽郁驚爆不倫　被指與已婚男藝人同居展不倫戀

【永野芽郁 / 田中圭 / 宅男女神 / 不倫戀】現年25歲日本人氣女星永野芽郁被指偷食人夫！日媒《週刊文春》在昨晚（4月22）於社交媒體預告指，在今日（4月23日）中午將公開超人氣女星及大牌男星的「不倫照」。

雖然發文只公布兩位明星的剪影，不過透露3個線索，包括女方的電視劇「正在播出中」，而且是該劇女主角，男方是「大牌」男演員。

由於這段時期正好春季日劇、NHK晨間劇都有推出新作，部分網友解讀爆料文，當女演員擔任劇集的第一主角時，報道不會稱之為日劇女主角而是會稱為「主演」，再加上「超人氣」的形容詞。

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永野芽郁不倫戀︱經理公司未回應

現在有新劇播出的女演員包括晨間劇《紅豆麵包》今田美櫻、《對岸的家事》多部未華子、《從奪走你的那天起》北川景子、《新聞主播》永野芽郁、《天久鷹央的推理病歷表》橋本環奈，《人事的人見》前田敦子、《IGNITE -法之無法者-》上白石萌歌、《再續倒數第二次的戀愛》小泉今日子、《魔物》麻生久美子等人。

網民憑線索推測現年25歲的永野芽郁成最大嫌疑者，她更登上日本X流行趨勢關鍵字。X平台網友聲稱，疑似是她與40歲已婚男星田中圭同居被拍，但雙方經理公司尚未回應。消息傳出後「永野芽郁、田中圭」衝上微博熱搜。

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永野芽郁不倫戀︱田中圭曾被指為渣男

田中圭在2011年與同為演員的田中廣美「奉子」成婚，他曾在節目中透露得知女方有孕時「做了各種考慮」因此曾被批渣男，目前二人結婚14年，育有兩女。

至於永野芽郁在2009年參演電影《復仇米麗之血戰》以兒童演員身分出道，後來也當時裝模特兒，於2015年電影《俺物語!!》首次當電影女主角，並有「小綾瀨遙」之稱，如今次不倫屬實，對形象一向清純的她肯定做成事業上一大打擊。

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