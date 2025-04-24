的士車資｜尖沙咀搭的士去九龍站收$184？　內地客$200付車資司機竟未找續

【的士 / 司機 / 亂收車費】不時能在社交平台見到，來港遊玩的旅客搭的士中伏，被司機收取與實際價格不符的高價車費。近日，有內地女乘客在Threads發帖分享類似經歷；更「誇張」的是，的士司機不但收取高出正常價格幾倍的費用，且沒有找數便離開……

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的士車資｜司機收多倍車費兼未找續

樓主以「最後一天在香港，第一次搭的士覺得被坑了」為題發帖，指其在香港遊玩結束後，準備由尖沙咀漢口道搭巴士前往九龍站，乘搭機場快線離開；由於巴士一直未能發車，為準時到達機場，樓主決定「隨意路邊攔了紅色的士」。

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樓主表示，該段路程約10分鐘，期間的士計費錶一直顯示二十幾元，並未上漲；惟到達目的地時「直接顯示184」；因車內貼有接受八達通方式支付的標識，她告知的士司機要以八達通支付車資，卻遭到拒絕，對方表示只收現金；樓主又以200元支付，惟對方卻沒有給16元找數便離開。

樓主心想，即使自己攜帶了1隻20吋的隨身行李，也不至於多收16元；不過當時她著急前往機場，加之語言不通就並未和司機爭論；事後在小紅書上搜索，發現有不少遊客在香港搭的士中伏。

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的士車資｜網民：整個行業的害群之馬

帖文引來網民熱議，有人認為的士司機的做法十分離譜，呼籲遇到類似情況要向運輸署投訴，「根本這些司機是整個行業的害群之馬」、「正常是40元以下，留意從29元開始，每跳一次2.1，如果突然184很可能是舊記錄，或上一次收費」、「他（司機）真的亂來」、「正同業的確是良莠不齊」、「可以到運輸署網站投訴」、「200元車資真係差不多去到東涌」、「應該要即使報警」。

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