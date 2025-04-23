著數優惠｜HP一連3日九龍灣開倉 逾百款手提電腦激減低至$2999
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【HP/惠普/開倉優惠/著數優惠/閃購日】即日起至本周五（4月25日），HP於九龍灣舉行電腦閃購日，一連3日開倉，過百款HP文書筆電限時激減，$2999可帶走Intel Core手提電腦，部分陳列品更加送保養！
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HP電腦開倉｜一連3日九龍灣開倉
即日起至4月25日（本周五），HP於九龍灣德福大廈舉行電腦閃購日，現場有過百款電腦及筆記簿型電腦限時激減！除全新個人及商務電腦，更包括最新Ultra處理器陳列品，部分陳列品更加送保養，指定全新機款更額外送3年國際保養！
注意：3日閃購期內，每日推出的產品優惠各有不同，另大手收折扣的手提電腦多限量發售。即睇下圖，尋找心水產品，萬勿錯過減價日！
HP電腦開倉｜其他優惠
- 原廠配件$38起
- 打印機$390起，送免費印3個月
- 陳列品筆電$2,999起
- 全新筆電$4,799起
- 全新桌上電腦$3,999起
HP電腦開倉｜優惠精選
HP電腦開倉｜分店產品支援
- 4間HP專門店支援服務
- 售前售後WhatsApp支援
- Trade In優惠
- 中小企員工留下名片登記，即可獲得HK$50電子超市禮券 (名額50，先到先得，送完即止)
HP電腦開倉｜活動詳情
推廣日期：2025年4月23日至4月25日
時間：11:00 - 19:00
地址：九龍灣德福大廈14樓1402室
電話：6357 9042 （只限WhatsApp查詢）
詳情：【按此連結】
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