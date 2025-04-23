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著數優惠｜HP一連3日九龍灣開倉　逾百款手提電腦激減低至$2999

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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HP一連3日九龍灣開倉，逾百款手提電腦激減低至$2999。

【HP/惠普/開倉優惠/著數優惠/閃購日】即日起至本周五（4月25日），HP於九龍灣舉行電腦閃購日，一連3日開倉，過百款HP文書筆電限時激減，$2999可帶走Intel Core手提電腦，部分陳列品更加送保養！

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HP電腦開倉｜一連3日九龍灣開倉

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即日起至4月25日（本周五），HP於九龍灣德福大廈舉行電腦閃購日，現場有過百款電腦及筆記簿型電腦限時激減！除全新個人及商務電腦，更包括最新Ultra處理器陳列品，部分陳列品更加送保養，指定全新機款更額外送3年國際保養！

注意：3日閃購期內，每日推出的產品優惠各有不同，另大手收折扣的手提電腦多限量發售。即睇下圖，尋找心水產品，萬勿錯過減價日！

    • 點擊圖片放大

    HP電腦開倉｜其他優惠

    • 原廠配件$38起
    • 打印機$390起，送免費印3個月
    • 陳列品筆電$2,999起
    • 全新筆電$4,799起
    • 全新桌上電腦$3,999起

    HP電腦開倉｜優惠精選

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    HP電腦開倉｜分店產品支援

    • 4間HP專門店支援服務
    • 售前售後WhatsApp支援
    • Trade In優惠
    • 中小企員工留下名片登記，即可獲得HK$50電子超市禮券 (名額50，先到先得，送完即止)

    HP電腦開倉｜活動詳情

    推廣日期：2025年4月23日至4月25日

    時間：11:00 - 19:00

    地址：九龍灣德福大廈14樓1402室

    電話：6357 9042 （只限WhatsApp查詢）

    詳情：【按此連結

    延伸閱讀：護眼食物｜小朋友暑假機不離手好傷眼　必吃4類護眼食物抗藍光/防乾澀/緩解疲勞

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